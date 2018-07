Amici | Nicolò Noto presto padre sognando Ballando con le stelle

tvzap.kataweb

(Di venerdì 13 luglio 2018), vincitore del circuito danza adnel 2013, annuncia in un’intervista a DiPiù che la moglie Valentina è incinta di quattro mesi e diventeranno genitori a fine anno: “Mia moglie è al quarto mese di gravidanza e facciamo ancora l’amore: ce lo ha consigliato la ginecologa. Ci ha spiegato che fa bene al bambino. Lo facciamo almeno due volte al giorno e adesso è ancora più bello di prima”. 25 anni lui, 24 lei a ottobre, i due sono giovanissimi ma hanno voluto questo bambino: Questo figlio non è arrivato per caso, ma lo abbiamo cercato e voluto. Io ho fatto tuttonella vita: a 14 anni sono andato via di casa per studiare danza; a 20 anni ho partecipato ad; a 24 anni mi sono sposato; a 25 anni diventerò. Mia moglie e io volevamo diventare genitori giovani perché ora abbiamo molte forze per crescerlo e anche per godercelo di più. ...