Johnson & Johnson - Amianto nel talco provoca il cancro alle ovaie : condannata a pagare 4 - 7 miliardi di dollari : Johnson & Johnson deve pagare circa 4,7 miliardi di dollari fra danni compensativi e punitivi alla donne che puntano il dito sull'asbesto (amianto) presente nel suo talco come responsabile...

Amianto nel talco - condannata Johnson & Johnson : Condanna esemplare per Johnson & Johnson , multinazionale statunitense che produce farmaci e prodotti per la cura personale. Un tribunale di St. Louis, Missouri, ha condannato la società a risarcire ...

Amianto nel borotalco - la Johnson & Johnson deve pagare 4 - 7 miliardi di dollari : New York - La Johnson & Johnson deve pagare circa 4,7 miliardi di dollari fra danni compensativi e punitivi alle donne che puntano il dito sulle fibre di Amianto presenti nel suo borotalco , ritenute ...

Amianto nelle scuole del Lazio : bonifiche ferme - bimbi a rischio : Sull'Amianto la Uil svela numeri impressionanti. Nel Lazio, solo nel Lazio, si concentra la metà dell'intero quantitativo censito in Italia: 5 milioni 320 mila metri quadrati, il 43,2% del totale ...

Tumori - Amianto : nel Siracusano incidenza in linea con l’isola : Nel sito di interesse nazionale Siracusano, Priolo-Melilli-Augusta, una delle principali zone industriali d’Italia, la mortalità per Tumori è in linea con il resto della Sicilia così come l’incidenza, ovvero i nuovi casi, che anzi è al di sotto rispetto a Catania, Palermo e Messina. E’ quanto spiegato dalla professoressa Margherita Ferrante del Centro studi interdipartimentale territorio, sviluppo e ...

Amianto - presentato il rapporto dell’Osservatorio nazionale : “6mila vittime nel 2017 - picco tra 2025 e 2030” : Sono passati quasi trent’anni dalla messa al bando dell’Amianto in Italia ma il Belpaese è ancora imbottito della fibra killer e la strage silenziosa prosegue. Sono almeno seimila le vittime nel 2017 e ci sono ancora 40 milioni di tonnellate da bonificare con circa un milione di siti contaminati, tra edifici privati che pubblici. Sono questi alcuni dei numeri sull’Amianto illustrati nel “Libro Bianco delle morti di Amianto in Italia”, presentato ...

Amianto : 6.000 morti e 40 milioni di tonnellate da bonificare : Le morti per Amianto in Italia continuano ad aumentare: nel 2017 sono state 6.000 a causa dei lunghi tempi di latenza delle malattie provocate dalla sottilissime particelle liberate dal minerale. Mentre le morti sono destinate a raggiungere il picco intorno al 2030, sono ancora 40 milioni le tonnellate di Amianto da bonificare nel nostro Paese. E’ quanto è emerso dal ‘Libro Bianco delle morti di Amianto in Italia’, ...

La strage silenziosa dell’Amianto : oltre 6mila morti solo nel 2017 - ma aumenteranno ancora : I dati dell’Osservatorio nazionale amianto che descrivono un quadro drammatico con decessi in crescita e destinati ad aumentare ancora almeno fino al 2025 a fronte di un milione di siti ancora contaminati tra cui anche ospedali e scuole. "I ritardi nelle bonifiche e il perdurare delle esposizioni prolungheranno la strage di lavoratori e cittadini”, denunciano dll'Ona.Continua a leggere

Amianto - nel 2017 morti in aumento : sono seimila - : Un milione i siti contaminati, sia privati che pubblici, 40 milioni le tonnellate da bonificare. Questi i numeri contenuti nel "Libro Bianco delle morti di Amianto in Italia", presentato a Roma dall'...

Amianto - nel 2017 morti in aumento : sono seimila : Amianto, nel 2017 morti in aumento: sono seimila Un milione i siti contaminati, sia privati che pubblici, 40 milioni le tonnellate da bonificare. Questi i numeri contenuti nel “Libro Bianco delle morti di Amianto in Italia”, presentato a Roma dall'Osservatorio Nazionale Amianto (Ona). Trend in aumento dagli anni ...

Amianto - i numeri della strage della fibra killer : in Italia 6000 decessi e 32 milioni di tonnellate ancora da bonificare : Presentato a Roma “Il libro Bianco delle morti di Amianto in Italia” firmato dal presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto, Ezio Bonanni, che ha tracciato i dati della strage che, ogni anno, causa 6 mila morti nel nostro Paese e 107 mila nel mondo. “L’Amianto è un killer silenzioso cancerogeno che provoca con assoluta certezza scientifica mesotelioma, tumore del polmone, tumore della laringe, dello stomaco e del colon. Per non parlare dei ...

Gestione illecita di Amianto - sigilli a un cantiere nel cuore di Napoli : Sequestrato cantiere a via conte di Ruvo per Gestione illecita di amianto Il Reparto Ambientale della Polizia Municipale durante le attività di controllo sul territorio per il conferimento di rifiuti ...