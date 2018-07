American Solar Challenge | l’auto solare Unibo Emilia 4 pronta per i 3500 km dal Nebraska

meteoweb.eu

: Primo giorno di gara concluso: 78 giri completati e tre piloti qualificati! 143 sono i giri totali da completare pe… - Ondasolare : Primo giorno di gara concluso: 78 giri completati e tre piloti qualificati! 143 sono i giri totali da completare pe… -

(Di venerdì 13 luglio 2018) Terminata positivamente la fase di Scrutineering e conclusa la gara Formula Sun Grand Prix raggiungendo la seconda posizione, il team Ondae dell’Università di Bologna, l’unico europeo tra i partecipanti, è pronto per l’con la sua4. Sabato 14 luglio, la nuova autoe a quattro posti progettata e costruita dall’Università di Bologna, partirà alla volta dell’Oregon: dal, per 3.460 chilometri, attraverso un percorso che si snoderà, in gran parte, sulla Oregon Trail, una delle principali vie di migrazione nel continente nordo, usata nell’800 da coloni, cow-boy, minatori e uomini d’affari che migravano nel West. Dal 6 al 12 luglio il team Ondae, giunto presso il circuito del MotorportPark di Hastings in, è stato messo alla prova attraverso le fasi preliminari ma necessarie per la ...