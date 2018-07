Alphabet | Loon e Wing diventano due società indipendenti

laragnatelanews

(Di venerdì 13 luglio 2018) E’ ormai da qualche anno che i vertici di Google hanno deciso di dare vita ad, descritta come la nuova holding a cui fanno capo svariate aziende del colosso di Mountain View, dalla celebre Google fino a Waymo, la divisione interamente dedicata allo sviluppo delle automobili a guida autonoma e non solo, con l’obiettivo di ottimizzare le attività. Trattandosi di unatecnologica in continua evoluzione, era lecito aspettarsi un ulteriore ampliamento. E così effettivamente sarà, come confermato dalla stessache ha annunciato una importante novità. La notizia riguarda l’ampliamento delle attività diche vedrà l’introduzione di due new entry che da semplici progetti diventeranno delle aziende. Stiamo parlando di. Fino ad oggi entrambi i progetti rientravano nelle attività di Google X, il laboratorio interno al ...