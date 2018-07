Allarme superbatterio alle Canarie | colpiti 13 turisti

meteoweb.eu

(Di venerdì 13 luglio 2018) Il Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc) ha lanciato, sul proprio sito, l’isole: 13, svedesi e norvegesi, ne sono statitra gennaio e aprile. Secondo gli esperti vi sarebbe alto rischio di diffusione di questo batterio in Europa se non vengono prese le necessarie misure sanitarie di prevenzione. Il batterio resistente agli antibiotici (Klebsiella pneumoniae St392) di solito si contrae proprio nelle strutture sanitarie. Danalisi – evidenzia il report Ecdc – è emerso che il batterio è stato contratto all’interno della struttura sanitaria dell’isola: “Se i soggetti portatori del batterio sono ricoverati in un ospedale nel loro paese di origine c’è un alto rischio di ulteriori trasmissioni e focolai in altri Paesi Ue. Sopratutto se non vengono messe in atto adeguate misure di ...