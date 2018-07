Allarme superbatterio alle Canarie | 13 turisti colpiti | Rischio epidemia

Allarme superbatterio alle Canarie : colpiti 13 turisti : Il Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc) ha lanciato, sul proprio sito, l’ Allarme superbatterio alle isole Canarie : 13 turisti , svedesi e norvegesi, ne sono stati colpiti tra gennaio e aprile. Secondo gli esperti vi sarebbe alto rischio di diffusione di questo batterio in Europa se non vengono prese le necessarie misure sanitarie di prevenzione. Il batterio resistente agli antibiotici (Klebsiella pneumoniae St392) di solito ...

Sesso - è Allarme per un’infezione emergente : potrebbe diventare un superbatterio : Scatta l’allarme per Mycoplasma genitalium (Mg), un nemico insidioso che spesso non dà segni di sé, ma può causare una malattia infiammatoria pelvica in grado potenzialmente di rendere infertili alcune donne. Poco conosciuto, difficile da diagnosticare e quindi da trattare correttamente, questo batterio che si trasmette per via sessuale – se si hanno rapporti non protetti con qualcuno che ce l’ha – potrebbe diventare il ...