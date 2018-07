Alisson chiama Suso La cessione del portiere garantirebbe i soldi per sistemare la rosa

Roma - un tesoro chiamato Alisson : con la cessione plusvalenza record : In caso di cessione del brasiliano per 60/65 milioni la Roma realizzerebbe la plusvalenza più alta della sua storia L'articolo Roma, un tesoro chiamato Alisson: con la cessione plusvalenza record è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calciomercato Roma - Firmino chiama Alisson : 'Vorrei venisse al Liverpool' : Una conferenza stampa dal ritiro del Brasile che si trasforma in un'occasione per parlare di mercato, con il futuro di Alisson in primo piano. A parlarne non è stato il portiere della Roma in prima ...

Liverpool - il dopo Karius si chiama Alisson : la Roma ha paura di perdere il forte portiere brasiliano : I disastri di Karius in finale di Champions League hanno lasciato il segno, il Liverpool non ha nessuna intenzione di continuare con il portiere tedesco che, in estate, dirà addio ai reds. Il sogno di Jurgen Klopp si chiama Alisson, per questo motivo il club inglese è tornato a bussare alla porta della Roma dopo le avances mostrate nell’ultima sessione invernale. L’allenatore ex Borussia avrebbe chiesto ai propri dirigenti di fare di tutto per ...