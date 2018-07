Globe Soccer Awards - domenica 15 luglio alle 23 su TV8 Alessandro Del Piero intervista Cristiano Ronaldo : TV8 propone l'intervista che Alessandro Del Piero ha realizzato con Cristiano Ronaldo in occasione della cerimonia dei Globe Soccer Awards

Tuffi grandi altezze - World Series Azzorre 2018 : Alessandro De Rose esordirà nel maestoso sfondo dell’isola vulcanica : Dopo l’emozionante tappa di Bilbao per la sola categoria maschile, le World Series dei Tuffi dalle grandi altezze ritrovano anche le ragazze nel loro darsi. Il terzo round sarà una specie di ritorno alle origini, che si terrà alle Azzorre (Portogallo). Il maestoso sfondo sarà quello della minuscola ma affascinante isola vulcanica, e due dei quattro Tuffi previsti nel programma saranno eseguiti sulla nuda roccia (i Tuffi opzionali). Un ...

Alessandro Borghese e 4 Ristoranti a Padova a caccia del miglior ristorante con bar : anticipazioni e location 12 luglio : Alessandro Borghese e 4 Ristoranti torna in onda oggi, giovedì 12 luglio, con la nuova tappa in quel di Padova. La nuova puntata della versione estiva dello show è dedicata alla ricerca del miglior ristorante con bar della città d'arte e di cultura. Toccherà allo chef incontrare i 4 ristoratori di questa puntata e metterli insieme per i controlli e la cena che poi sarà votata usando il punteggio da 0 a 10. I Ristoranti protagonisti del nuovo ...

Per Marco Bocci e Alessandro Roja reunion di Romanzo Criminale sul set della fiction La compagnia del cigno (foto) : Marco Bocci e Alessandro Roja si sono ritrovati sullo stesso set a dieci anni dal primo incontro su quello di Romanzo Criminale - La Serie e non potevano non ricordare i trascorsi nella saga nata dal best seller di Giancarlo De Cataldo. I due attori sono impegnati nelle riprese de La compagnia del cigno, la nuova fiction ideata da Ivan Cotroneo e prodotta da Indigo Film per Rai1, attesa nella prossima stagione televisiva nel palinsesto della ...

Alessandro Gogna e Adriano Del Sal in Rifugio : Due grandi protagonisti dell'alpinismo e della musica nel prossimo weekend di Assorifugi. Uno storico esponente dell'alpinismo italiano, il genovese Alessandro Gogna e un talentoso interprete della ...

Alessandro Cattelan è il miglior conduttore Tv dell'anno : premio internazionale Flaiano 2018 : È Alessandro Cattelan il miglior conduttore Tv dell'anno secondo la giuria dei Premi Internazionali Flaiano 2018 , che ha tributato il Pegaso d'oro al volto Sky per la conduzione del late show ' E poi ...

Alessandro Cattelan è il miglior conduttore Tv dell'anno : premio internazionale Flaiano 2018 : È Alessandro Cattelan il miglior conduttore Tv dell'anno secondo la giuria dei Premi Internazionali Flaiano 2018 , che ha tributato il Pegaso d'oro al volto Sky per la conduzione del late show ' E poi ...

Alessandro Greco dopo Zero e Lode parla del suo futuro in Rai : Zero e Lode, Alessandro Greco: “Mi ritengo un uomo libero” I palinsesti Rai sono stati presentati e il malcontento serpeggia tra molti telespettatori che, a partire da settembre, vedranno una Rai decisamente diversa. Marco Liorni non darà più il benvenuto a La vita in diretta dopo ben sette anni di onorata conduzione. Al suo posto Tiberio Timperi condurrà la nuova edizione del salotto pomeridiano di Rai1 al fianco di Francesca ...

Alessandro Di Battista in viaggio con Sahra Lahouasnia e il figlio Andrea : 'Che cosa mi manca dell'Italia? Luigi Di Maio' ESCLUSIVO : Alessandro Di Battista, come promesso, è in viaggio in giro per il mondo, con la compagna Sahra Lahouasnia e il figlio Andrea. Ne parla per la prima volta con il settimanale Oggi. Che sul numero in edicola pubblica in esclusiva i suoi racconti e le immagini del loro ...

Alessandro Borghese sbarca nella Penisola Sorrentina alla scoperta del miglior ristorante : La terza puntata di Alessandro Borghese 4 Ristoranti, la produzione originale Sky prodotta da DRYMEDIA - in onda giovedì 5 luglio alle ore 21.15 su Sky Uno - tocca una delle mete estive per eccellenza:...

Marco Giallini e Alessandro Gassmann a Roma sul set del film Non ci resta che il crimine (foto) : Si chiama "Non ci resta che il crimine" il nuovo film di Massimiliano Bruno che riunisce Marco Giallini e Alessandro Gassmann. Il duo di attori, presto in televisione con le nuove stagioni delle fiction Rocco Schiavone e I Bastardi di Pizzofalcone, si trova sul set Romano, ed è stato fotografato da Il Messaggero presso piazza di S. Apollinare. A giudicare dai costumi di scena, il film dovrebbe essere ambientato negli anni Settanta, anche se ...

Uomini e donne - Alex Migliorini : ‘Alessandro D’Amico mi ha deluso’ : “Mi ha deluso e, adesso come adesso, non riuscirei mai ad avere nessun tipo di rapporto con lui. L’ho anche bloccato su Instagram. Abbiamo vite diverse e separate”. Alex Migliorini racconta in un’intervista a Uomini e donne magazine che cosa è successo dopo la rottura con Alessandro D’Amico, scelto nello studio del dating show di Canale 5. I due si sono lasciati in primavera per volere di Alessandro, che si era ...

Uomini e Donne - Alex Migliorini : "Alessandro D’Amico? L'ho deluso e l'ho anche bloccato su Instagram" : Il trono gay di Uomini e Donne, per ora, non si è rivelato particolarmente fortunato. Dopo la turbolenta storia tra Claudio Sona e Mario Serpa, infatti, anche Alex Migliorini, il secondo tronista gay nella storia del programma condotto da Maria De Filippi, è uscito a pezzi dalla relazione con l'ex corteggiatore Alessandro D'Amico.Alex, intervistato dal settimanale Uomini e Donne Magazine, non ha nascosto di aver sofferto davvero molto a ...

Alessandro Borghese 4 Ristoranti/ Anticipazioni : ecco i ristoratori in gara dalle sponde del Lario (28 giugno) : Alessandro Borghese 4 Ristoranti,ecco le Anticipazioni della seconda puntata in onda su SkyUno oggi, giovedì 28 giugno: i ristoratori in gara dalle sponde del Lario.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 09:57:00 GMT)