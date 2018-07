Al via proteste | pupazzo Trump in volo

Migranti : al via ondata di proteste in Usa - oltre 700 marce : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

M5s - Di Maio frena le proteste : “Subalterno a Lega? Nessuno me lo ha detto”. E a Salvini : “Saviano? Obiettivo è contratto” : Basta “piagnistei”. Una volta arrivati al governo, serve cambiare “il Paese, non il Movimento 5 Stelle”. Pochi avvertimenti, da parte di Luigi Di Maio, di fronte ai gruppi pentastellati riuniti alla Camera dei deputati per l’assemblea congiunta. Ma quanto basta per sedare subito l’insofferenza da parte dell’ala ortodossa nei confronti del leader. Per stroncare le accuse di subalternità alla Lega. Così ...

Assemblea Pd : cambia l'ordine del giorno tra le proteste - tutto rinviato su chi guida il partito : Passa a maggioranza la mozione di Orfini che congela le dimissioni di Renzi. Applausi al discorso di Martina. Il segretario dimissionario: "Evitate divisioni"

Assemblea Pd : cambia odg tra le proteste - tutto rinviato su guida partito : Con un voto a maggioranza l'Assemblea del Pd ha deciso di cambiare l'ordine del giorno e non discutere sulla guida del partito e il congresso, ma rinviare a una successiva riunione. Sono stati 397 i ...

Invalsi - test al via per le primarie e le superiori : polemiche dei genitori e proteste degli studenti : Tempo di Invalsi alla scuola primaria e alla scuola secondaria di secondo grado. Questa settimana 29.773 classi per un totale di 561.770 bambini delle seconde e quarte delle elementari affronteranno le prove di italiano (mercoledì) e matematica (venerdì). Mentre alla scuola secondaria di secondo grado a partire da ieri fino al 19 maggio oltre 543mila ragazzi suddivisi in 26.400 classi delle seconde saranno sottoposti ai test dell’istituto ...

Al via proteste anti-Putin - fermato Navalni : L'oppositore russo Alexiei Navalni è stato fermato dalla polizia in viale Tverskaia, a Mosca, durante la manifestazione 'Per noi non è lo zar' contro Putin, da lui organizzata. In diverse città dove ...

Russia : al via proteste anti-Putin - fermi in molte città : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve