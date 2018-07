Air Force Usa | droni gregari Valkyrie in volo entro l' anno

F1 – Sulla pista di Silverstone le monoposto - in cielo lo spettacolo della squadra acrobatica della Royal Air Force [GALLERY] : La squadra acrobatica della Royal Air Force dà spettacolo a Silverstone in occasione del Gp di Gran Bretagna di Formula Uno Mentre sul circuito di Silverstone si sta correndo il decimo round del campionato mondiale di Formula Uno, lo spettacolo è anche in cielo. Basta alzare lo sguardo per ammirare la squadra acrobatica della Royal Air Force a lavoro. I colori della Gran Bretagna si spargono nel cielo inglese grazie alle scie degli aerei. ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news : dal vero orientamento del dl Dignità agli sprechi dell’Air Force Renzi : E’ vero che il decreto Dignità varato dal ministro Luigi Di Maio farà perdere centinaia di migliaia di posti di lavoro e rovinerà la nostra economia? E’ vero come dice Matteo Salvini che la sentenza della Cassazione che ordina il sequestro di 49 milioni di euro alla Lega Nord è una sentenza politica per colpire la Lega al governo? E’ vero quel che dice Matteo Renzi che il contratto pubblicato dal Fatto Quotidiano sul suo aereo ...

Air Force Renzi - il Fatto svela i costi. L’ex premier : “L’ho voluto io - ma non ci sono mai salito” : “Le fake news servono a coprire le notizie vere: oggi nessuno parla più della legge Fornero, della Flat tax, degli argomenti veri della vita degli italiani, ma si gioca tutto sulla finzione e sulla paura. Ma noi diciamo no e lavoriamo col sorriso e determinazione”. Queste le parole che Matteo Renzi ha affidato a Facebook dopo la pubblicazione, su ilFattoQuotidiano di mercoledì 4 luglio, del servizio che svela i termini del contratto ...

Trump - Air Force One sorvola Venezia : ANSA, - SINGAPORE, 10 GIU - L'Air Force One di Donald Trump, lasciato il Canada dopo il G7, ha sorvolato Venezia e tutto il mar Adriatico nella rotta di avvicinamento a Singapore in vista del summit ...

Air Force One di Trump sorvola Venezia : 10.11 L'Air Force One di Donald Trump,lasciato il Canada dopo il G7, ha sorvolato Venezia e tutto il mar Adriatico nella rotta di avvicinamento a Singapore in vista del summit di martedì con il leader nordcoreano Kim Jong-un. Lo rileva Airport Webcams,sito specializzato nella rilevazione e nel monitoraggio delle rotte aeree con una rete di 1.800 webcam. L'Air Force One ha fatto una sosta tecnica a Creta per fare rifornimento.

Conte al G7 col volo di Stato : «Su quello di linea non c'era posto». Ma niente 'Air Force' di Renzi : «Arrivato in Canada per il G7. Anche qui per portare gli interessi degli italiani», ha scritto su Instagram il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, postando il video del suo arrivo in...

I piani dell'Air Force per la prima cannoniera stealth : Se un F-22 Raptor , primo caccia da 'dominio aereo' al mondo operativo, volasse con i serbatoi supplementari esterni, aumenterebbe la sua sezione equivalente radar, sporcando la sua traccia standard. ...