Adesso l' alleanza di centrodestra è a rischio anche in comuni e regioni 

(Di venerdì 13 luglio 2018) "Ora alla Camera attacco del Partito Democratico e di Forza Italia al governo e alla Lega al grido di 'onestà, onestà'. Bene, ogni scelta comporta una conseguenza....in Abruzzo". Così il segretario della Lega in Abruzzo, Giuseppe Bellachioma, questa mattina su Facebook ha spiegato pubblicamente ciò che la maggior parte dei suoi colleghi parlamentari pensa. Forza Italia ha cambiato verso, "dicevano - sostiene un esponente azzurro - che non eravamo capace a fare opposizione, abbiamo dimostrato non è così", scrive. Oggi sul decreto sul tribunale di Bari nell'Aula della Camera è scoppiata la bagarre. "Ora non ci picchiamo con isti ma con i fascisti...", scherza un deputato del Carroccio riferendosi allo scontro non solo verbale che c'è stato questa mattina con esponenti di ...