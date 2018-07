Adesso l'alleanza di centrodestra è a rischio anche in comuni e regioni : "Ora alla Camera attacco del Partito Democratico e di Forza Italia al governo e alla Lega al grido di 'onestà, onestà'. Bene, ogni scelta comporta una conseguenza....anche in Abruzzo". Così il segretario della Lega in Abruzzo, Giuseppe Bellachioma, questa mattina su Facebook ha spiegato pubblicamente ciò che la maggior parte dei suoi colleghi parlamentari pensa. Forza Italia ha cambiato verso, ...