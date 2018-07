Adesso che il Foglio chiude | che vuoi che facessimo | Casalino?

Rocco Casalino al giornalista del Foglio : 'Adesso che chiudete che fai?' - è bufera. Lui : 'Era solo una battuta' : 'Adesso che il Foglio chiude, che fai? Mi dici a che serve il Foglio? Non conta nulla... Perché esiste?'. Sono le parole con cui Rocco Casalino, portavoce del premier Giuseppe Conte e del M5S, avrebbe ...

Adesso l'alleanza di centrodestra è a rischio anche in comuni e regioni : "Ora alla Camera attacco del Partito Democratico e di Forza Italia al governo e alla Lega al grido di 'onestà, onestà'. Bene, ogni scelta comporta una conseguenza....anche in Abruzzo". Così il segretario della Lega in Abruzzo, Giuseppe Bellachioma, questa mattina su Facebook ha spiegato pubblicamente ciò che la maggior parte dei suoi colleghi parlamentari pensa. Forza Italia ha cambiato verso, ...

Chelsea-Conte - ufficiale il divorzio : via libera Adesso per l’arrivo di Maurizio Sarri : Il club londinese ha ufficializzato l’esonero di Antonio Conte, augurandogli il meglio per il prosieguo della propria carriera Antonio Conte non è più l’allenatore del Chelsea. Ad ufficializzare la separazione dopo due anni è stato il club inglese con una nota sul proprio sito. Sarri – AFP/LaPresse “Durante il periodo di Antonio nel club, abbiamo vinto il nostro sesto campionato e l’ottava Fa Cup. Nella ...

Questi tedeschi dei Balcani che Adesso non sprecano più : Quando tornò a Collecchio, da campione del mondo, i suoi colleghi lo rimproverarono. 'Fai qualche gol anche qua, ora'. Certo, c'è anche un po' di cabala negativa nel subire due reti da uno che non ...

Adesso l'alleanza di centrodestra è a rischio anche in comuni e regioni : Applausi a vicenda, è cambiato il mondo'. Il partito azzurro ha scelto di percorrere la strada dell'ostruzionismo, così come il Pd. 'Ora - sottolinea un esponente pentastellato - abbiamo bisogno di ...

“E Adesso che faccio?”. La conosce in chat - ma quando la incontra quasi sviene per lo choc : Aveva conosciuto una donna attraverso la chat (ovviamente vietata ai minori) di un sito nato per far incontrare persone a caccia di qualche trasgressione, dove solitamente a contattarsi erano mariti e mogli schiavi di una quotidianità per nulla soddisfacente e pronti a concedersi anche qualche scappatella extraconiugale. Quello che però quest’uomo non avrebbe mai immaginato è che proprio quell’incontro avvenuto nel lato più ...

Fedez e Rovazzi - il divorzio Adesso è ufficiale - rumors anche su una lite con J-Ax : Oggi Fabio Rovazzi ha presentato alla stampa il suo prossimo videoclip ufficiale. Durante l'incontro, al quale erano presenti i giornalisti di molte tra le più conosciute testate italiane, il noto youtuber ha ufficializzato quello che ormai da mesi si vociferava tra i supporter e gli addetti ai lavori [VIDEO], ovvero la fine del rapporto, umano e professionale, che per anni lo ha legato a Fedez. Le strade artistiche del compagno di Chiara ...

Se Adesso torna anche la "pastasciutta antifascista" : La 'pastasciutta antifascista' è ormai uno degli appuntamenti fissi dell'estate italiana. L' Anpi non sembra avere argomenti migliori. Il contesto storico attuale è cambiato, ma l'associazione in ...

Liverpool - Jürgen Klopp alza la voce in sostegno a Karius : “Adesso basta critiche” : Jürgen Klopp si è schierato al fianco del suo portiere Loris Karius, autore di qualche gaffe di troppo e vittima di feroci critiche L’allenatore del Liverpool Jürgen Klopp ha difeso il suo portiere, Loris Karius, per un altro errore che è costato un gol alla sua squadra ed è diventato virale sui social media. Il portiere tedesco non è riuscito a prendere un pallone martedì in un duello pre-campionato contro il Tranmere Rovers, che si ...

E Adesso Visconti non si ferma più : vince anche la 4ª tappa del Tour of Austria - è dominio Bahrain-Merida. Forse questi ragazzi dovevano andare al Tour… : Tour of Austria, splendida vittoria di Giovanni Visconti: è la seconda nelle ultime tre tappe! A vedere quello che gli uomini del Team Bahrain-Merida stanno facendo al Tour of Austria, viene da mettersi le mani ai capelli per i guai che i compagni di squadra hanno passato ieri al Tour de France rischiando il k.o. e arrivando al traguardo soltanto in quattro mentre Visconti, Mohoric, Nibali junior, Padun e Pernsteiner stanno dominando la ...