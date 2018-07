Addio ai vitalizi : così si applicherà la scure su 1.338 ex deputati : Circa 40 milioni di risparmi per le casse della Camera, una cifra che si aggira intorno ai 200 milioni per l'intera legislatura. È l'obiettivo della sforbiciata che il presidente della Camera, Roberto Fico, ha incassato oggi con il via libera dell'Ufficio di presidenza al testo di delibera che aveva presentato ed illustrato lo scorso 27 giugno. Due sole le modifiche apportate alla delibera durante l'esame: lo ...