Addio a Pietro Balbis | aveva 55 anni

Una chiesa gremita per l'Addio a Pamela Mastropietro : La parrocchia di Ognissanti, nel cuore di Roma, piange Pamela Mastropietro, la ragazza uccisa lo scorso febbraio a Macerata e ritrovata in un trolley. Un delitto per il quale la magistratura sta indagando un gruppo di immigrati. Fu un episodio che scatenò violente polemiche nella prima fase della campagna elettorale allora in corso, divenute ancora più forti dopo che un attivista di destra, Luca Traini, aprì successivamente ...