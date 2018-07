Accordo Lega Pro-Errea per nuovo pallone Gravina | “la Serie C deve consolidare la sua

Lega Pro - Accordo triennale con Erreà : in arrivo i nuovi palloni : La partnership tra Lega Pro e Erreà si consolida e diventa sempre più ampia. A pochi mesi dalla presentazione delle nuove maglie per le rappresentative di Lega Pro, le due realtà sono ora sempre più vicine. A breve vedranno così la luce una nuova linea di palloni, che le squadre proveranno in anteprima nei luoghi […] L'articolo Lega Pro, accordo triennale con Erreà: in arrivo i nuovi palloni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio ...

Voucher - Centinaio (Lega) : “Il M5s ci ha seguiti? Vittoria di tutti. Di Maio non era d’Accordo? Temeva sfruttatori” : “È una mia proposta condivisa con il M5s”. Il ministro dell’Agricoltura, Gian Marco Centinaio, parla a margine dell’Assemblea annuale di Coldiretti a Roma. “Abbiamo chiesto di reinserire i Voucher in agricoltura e nel turismo perché ce lo chiede il settore. Di Maio Temeva che noi chiedessimo di reintrodurli com’erano in passato, quando davano modo di essere usati nel peggiore dei modi. La nostra proposta è ...

Salvini-Di Maio - colloquio riservatissimo : Accordo Lega M5S almeno fino alle elezioni Europee : La Dagobomba arriva poco dopo le 17. E' il sito di Roberto D'Agostino a rivelare di un riservatissimo colloquio a quattr'occhi che sarebbe avvenuto nelle scorse ore tra i due vicepremier del governo ...

La Camera va verso l'abolizione dei vitalizi. La Lega ha fatto ballare l'Accordo e in cambio ha chiesto certezza sui voucher : Lo sgambetto sembrava essere dietro l'angolo e l'abolizione dei vitalizi se non saltata del tutto quantomeno rimandata o parecchio annacquata. Fino a quando nel tardo pomeriggio Matteo Salvini ha diffuso una nota per fugare ogni dubbio: "Il taglio di privilegi e vitalizi del passato era, è e rimane una priorità mia, della Lega e del governo. Prima lo si fa, meglio è, perché i politici non abbiano nulla in più e ...

Cassa Depositi e Prestiti : in arrivo l'Accordo tra Lega e M5S : ... l'accordo prevederebbe che per il consiglio di amministrazione della Cassa non siano candidati dirigenti del ministero dell'Economia. Una novità, visto che ad esempio nel board uscente compaiono ...

Nomine Rai - tra Lega e M5S non c'è Accordo su presidenza - direzione generale e tg : ... la direzione generale e le direzioni di tre tg , con una tv di Stato che, anche sotto il governo 'del cambiamento' sarebbe pesantemente lottizzata e condizionata dai partiti e quindi dalla politica. ...

Rai - niente Accordo tra M5s e Lega/ Battaglia sul Tg1 : Di Maio punta al Dg - Salvini vuole anche il Tg2 : Rai, niente accordo tra M5s e Lega: fumata nera del Governo. E' Battaglia sul Tg 1: Luigi Di Maio punta al dg, Matteo Salvini vuole anche il Tg2, le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 08:57:00 GMT)

Rai - fumata nera : niente Accordo tra M5S e Lega - battaglia sul Tg1 : La Rai ha i giorni contati. Vigilanza, cda, direttore generale, presidente tutti scaduti o in scadenza. Il presidente Fico aveva fissato a oggi il limite massimo per la presentazione dei candidati da parte dei partiti e sempre oggi il cda deciderà la data per l’elezione del membro interno Rai. L’11 luglio il Mise dovrà indicare il nome del direttor...

Accordo tra Apple e Samsung : la guerra legale si è conclusa : È finita una volta per tutta la battaglia legaletra Apple e Samsung: una disputa che andava avanti dal 2011, quando il colosso di Cupertino era ancora guidato da Steve Jobs. Al centro del contenzioso, l’accusa di Apple nei confronti di Samsung di aver copiato caratteristiche fondamentali dell’iPhone per produrre i suoi smartphone (a cui erano segui...

Salute umana legata ad animali e ambiente : Accordo Oie-Iss : E’ stato siglato l’accordo tra l’Oie (World Organisation for Animal Health) e l’Istituto Superiore di Sanità per promuovere ricerche di alta qualità con un approccio One health. L’approccio che allarga il concetto di Salute anche agli animali e all’ambiente. L’accordo promuoverà produzione, analisi e diffusione di conoscenze, ad esempio, sulle complesse relazioni tra l’emergere di nuove malattie ...

Embraco trova l'Accordo - Melegatti ancora in sospeso : I 417 dipendenti dello stabilimento Piemontese dal 16 luglio passano al gruppo israeliano cinese Ventures. 150 dipendenti della storica azienda di pandori, invece, rischiano ancora il posto di lavoro -...

Nuove serie tv e miniserie legate a Star Trek per i CBS Studios grazie all'Accordo con Alex Kurtzman : I fan di Star Trek possono gioire, l'universo televisivo della saga è pronto per espandersi ulteriormente. Reduci dal successo di Star Trek: Discovery su CBS All Access e nel resto del mondo su Netflix, i CBS Television Studios che producono la serie tv hanno deciso di fare le cose in grande e pensano di aumentare il volume di produzioni legate a Star Trek nel giro dei prossimi anni.Alex Kurtzman creatore e produttore della prima stagione ...

La Lega fa l'Accordo con gli autonomisti e conquista la Valle d'Aosta : Tramontata l'ipotesi di una giunta giallo verde, nasce un esecutivo guidato dal Carroccio di Salvini

La profezia di Renzi : "Il 16 giugno 2017 - un anno fa - predissi l'Accordo Lega-M5s" : "Un anno fa, esattamente un anno fa, scrivevo questo post. Se avete tre minuti leggetelo: era il 16 giugno 2017. Poi non si dica che non l'avevamo detto: era tutto già scritto! Buon fine settimana, ...