Abolizione vitalizi | Roberto Fico | “Non è un taglio di costi | è una misura culturale e di

Vitalizi - Sgarbi contro l’Abolizione. Ma il collegamento salta per cinque volte. Il conduttore : “È un vero tormento” : collegamento video claudicante a L’Aria che Tira Estate (La7): a farne le spese è il critico d’arte Vittorio Sgarbi, che si trova a Ro Ferrarese e che per ben cinque volte si vede interrotti i propri interventi, quasi tutti di critica feroce nei confronti dell’abolizione dei Vitalizi alla Camera. Al secondo inciampo, dagli studi del talk show politico si leva un commento ironico: “Questa è censura”. Visibilmente mortificato, il conduttore ...

La festa del M5s per l'Abolizione dei vitalizi : Di Maio perde la voce - Bonafede il bicchiere : Il "vitalizio day", alla fine, è arrivato. Pensato dai grillini come una celebrazione sobria, all'ombra delle colonne del chiostro di Palazzo Valdina e diluita per tutto il pomeriggio, alla fine si è trasformato in una festa di piazza con cori, brindisi e cotillons. L'"ora x" è scattata alle 16 e 10, quando l'ufficio di presidenza della Camera ha dato il via libera alla delibera, ...

M5S - Del Monaco e Iorio in festa : approvata la delibera per l'Abolizione dei vitalizi : Continua incessante l'azione del Movimento 5 Stelle mettendo sempre di più in un angolo la vecchia politica, una politica clientelare, una politica macchiata dalla corruzione e dai privilegi del ...

Conte : bene Abolizione vitalizi - bel segnale per il Paese : Roma, 12 lug., askanews, - 'Grande soddisfazione per l'abolizione dei vitalizi. È un bel segnale per il Paese che si aspettava da tanto tempo. Avanti così! #ByeByevitalizi'. Lo scrive su Twitter il ...

Meloni : Fratelli d’Italia ha votato Abolizione vitalizi : Roma – “Fratelli d’Italia ha votato l’abolizione dei vitalizi: un privilegio inaccettabile e fuori dal tempo. Abbiamo combattuto per anni, spesso in totale solitudine, la battaglia per il ricalcolo dei vitalizi e delle pensioni d’oro sulla base dei contributi versati, e siamo contenti che ora sia patrimonio di tutti. La proposta del M5S contiene purtroppo delle lacune ma ci auguriamo che, per questo motivo, la ...

Abolizione vitalizi - Richetti (Pd) : “Provvedimento demagico e incostituzionale - è solo un’arma di distrazione di massa” : Oggi, l'ufficio di presidenza della Camera ha approvato la delibera per il ricalcolo contributivo dei vitalizi degli ex deputati, una manovra che produrrà circa 40 milioni di euro di risparmi. Il taglio dei vitalizi, però, non varrà per i senatori perché la delibera approvata dall'organo di Montecitorio vale per un solo ramo del parlamento, non essendo una legge ordinaria. Ai microfoni di Fanpage.it, l'onorevole Matteo Richetti del Partito ...

Vitalizi - Fi : Abolizione ok ma proposta M5s è incostituzionale : Roma, 12 lug., askanews, - I membri dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati di Forza Italia, insieme ai colleghi di FdI e Noi per l'Italia, hanno presentato un emendamento che modifica ...

Di Maio : oggi giorno storico per Abolizione dei vitalizi. Prossimo passo pensioni d'oro : Un sogno che diventa realtà, dice il ministro del Lavoro e annuncia il Prossimo passo: il taglio delle pensioni sopra i 4000 euro, per coloro che non hanno versato contributi a sufficienza -

Grillo : finalmente oggi Abolizione vitalizi - bye bye : Roma – oggi finalmente verranno aboliti i vitalizi. È un giorno di festa per il MoVimento 5 Stelle. Dopo aver lottato e aspettato tanto tempo e’ arrivato il momento di trasformare il nostro sogno in realta’”. Cosi’ il ministro della Sanita’, Giulia Grillo, su facebook. “I vitalizi- dice- non sono diritti acquisiti, ma privilegi rubati che oggi salutiamo definitivamente. Invito tutti a fare una cosa ...

È qui la festa. Il Movimento 5 Stelle organizza un party per festeggiare subito dopo l'Abolizione dei vitalizi alla Camera : Un minuto dopo l'abolizione dei vitalizi, inizia la festa. Una festa vera, organizzata dal Movimento 5 Stelle per festeggiare quello che Luigi Di Maio ha definito "il regalo" agli italiani per i primi 100 giorni del Governo. "Finalmente è arrivato. Oggi è il giorno che gli italiani aspettavano da 60 anni, quel momento fatidico che abbiamo regalato ai nostri cittadini in 100 giorni di Governo". Così il vicepremier e ministro ...

Vitalizi - Di Maio : “Giornata storica - con Abolizione tagliamo un privilegio odioso. Questo è atto da Terza Repubblica” : “Oggi è una giornata storica perché la Camera abolisce i Vitalizi agli ex parlamentari. Aboliamo un privilegio odioso e cominciamo a restituire a tutti i cittadini i soldi con cui i politici si sono arricchiti nella Prima e nelle Seconda Repubblica. È un atto da Terza Repubblica”. Così Luigi Di Maio, ministro del Lavoro e vicepremier, al Senato. L'articolo Vitalizi, Di Maio: “Giornata storica, con abolizione tagliamo un ...

La Camera va verso l'Abolizione dei vitalizi. La Lega ha fatto ballare l'accordo e in cambio ha chiesto certezza sui voucher : Lo sgambetto sembrava essere dietro l'angolo e l'abolizione dei vitalizi se non saltata del tutto quantomeno rimandata o parecchio annacquata. Fino a quando nel tardo pomeriggio Matteo Salvini ha diffuso una nota per fugare ogni dubbio: "Il taglio di privilegi e vitalizi del passato era, è e rimane una priorità mia, della Lega e del governo. Prima lo si fa, meglio è, perché i politici non abbiano nulla in più e ...

Sicilia : Ragusa (Fi) - Abolizione vitalizi non è intervento contro sprechi : Palermo, 5 lug. (AdnKronos) - "L'abolizione dei vitalizi proposta dai colleghi del M5S non è un intervento contro gli sprechi, li invito a venire in Aula e discuterne, senza alcun pregiudizio, con tutti i colleghi parlamentari. Ognuno si assumerà le proprie responsabilità". Lo ha detto il deputato d