A Londra | per imparare a fare il caffè

Londra : rosso per Antofagasta : Pressione sulla compagnia mineraria , che tratta con una perdita dell'1,84%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa ...

Londra : seduta euforica per Evraz : Brilla Evraz , che passa di mano con un aumento del 2,35%. Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Evraz rispetto all'indice, evidenziando ...

Con gli abiti scelti per la visita a Londra - Melania lancia un messaggio sul suo ruolo di first lady : Dopo le polemiche scoppiate per aver indossato la giacca di Zara con la scritta "I Don't Care, Do U?", Melania Trump ha capito che gli abiti da lei scelti sono in grado di lanciare un messaggio. E lo ha dimostrato durante la prima visita ufficiale a Londra: per l'occasione, la first lady ha indossato un look molto sofisticato, composto da un vestito nude dello stilista francese Roland Mouret, una cinta rossa, che richiamava la cravatta del ...

Avvocati in «affitto». A Londra l'esperimento dei consulenti a tempo : Susan Bright guida 600 professionisti di Hogan Lovells, la 12a law firm nel mondo: «Espandiamo la nostra capacità operativa quando serve davvero con una società specializzata in lavoro flessibile»

Brexit : Londra presenta il White Paper : Londra presenta il White Paper, il Libro bianco sulla Brexit con tutte le propste per l'uscita del Paese dal mercato unico, costato le dimissioni nei giorni scorsi dei ministri David Davis e Boris ...

Londra : nuovo spunto rialzista per Burberry : Seduta positiva per la maison del lusso inglese , che avanza bene dell'1,94%. La tendenza ad una settimana di Burberry è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe ...

Londra : positiva la giornata per Admiral : Avanza Admiral , che guadagna bene, con una variazione dell'1,90%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Admiral più pronunciata rispetto all'...

Trump arriva oggi in Gran Bretagna - tenuto lontano da Londra per evitare proteste : Tra gli invitati figurano numerosi esponenti del mondo economico. La coppia trascorrerà la prima notte a Winfield House, residenza dell'ambasciatore americano dentro Regent's Park e praticamente sarà ...

Londra : scambi al rialzo per SKY : Apprezzabile rialzo per SKY , in guadagno dell'1,94% sui valori precedenti. Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di SKY rispetto all'indice, ...

Chelsea - Sarri e Jorginho in partenza per Londra. Eder in Cina : Napoli, Milano e poi Londra come ultima tappa. Jorginho è in partenza per la capitale inglese, dove firmerà il contratto quinquennale con il Chelsea da 6 milioni a stagione compresi i bonus. Con lui ...

Roma - Monchi a Londra per vedere Pallotta : Roma - Un viaggio fissato in agenda da tempo, un salto nella City per fare il punto della situazione col presidente. Il ds della Roma, Monchi , si è visto a Londra con James Pallotta per aggiornarlo ...

Raggi : nel breve periodo Roma mai come New York e Londra : Roma – “La stazione Amba Aradam della metro C sara’ una stazione-museo come San Giovanni e lo stesso sara’ per tutte le stazioni del Centro, perche’ c’e’ una grande ricchezza di resti archeologici nel nostro sottosuolo. Roma, almeno nel breve periodo, non sara’ mai come New York o Londra con una rete di metro cosi’ capillare perche’ abbiamo questa ricchezza di reperti, una ricchezza che ...

Londra : scatto rialzista per Hargreaves Lansdown : Ottima performance per Hargreaves Lansdown , che scambia in rialzo del 2,29%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli ...

Dopo Piazza San Marco - il blues di Zucchero all’Hyde Park di Londra per un evento internazionale : Zucchero all'Hyde Park di Londra replica il successo dei due live in Piazza San Marco con i quali è tornato in Italia Dopo alcuni eventi internazionali ai quali ha partecipato. Il bluesman di Reggio nell'Emilia ha quindi raggiunto l'Hyde Park per un evento molto speciale, in occasione del British Summer Time di Londra che ha raccolto sotto il palco oltre 65mila persone. Moltissimi i nomi di spicco che hanno preso parte alla ...