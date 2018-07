A Innsbruck Salvini cerca alleati | “In Europa sono il più moderato” 

A Innsbruck Salvini raccoglie solo parole : "Aspetto i fatti. A fine luglio tiro le somme sull'Ue" : "A parole sono tutti d'accordo. E' il mio primo summit europeo, ne ho viste scorrere a fiumi di parole negli anni passati. Vediamo se saremo più fortunati...". Nemmeno l'asse sovranista con il tedesco Horst Seehofer e l'austriaco Herbert Kickl aiuta Matteo Salvini. Al termine di questo vertice informale dei ministri degli Interni dell'Ue, il leader leghista non ha alcun fatto concreto da sbandierare. Lo ammette anche lui in conferenza ...

INTESA ITALIA-GERMANIA-AUSTRIA SU MIGRANTI/ Innsbruck : Salvini - Seehofer - Kickl “asse volenterosi no-sbarchi” : Vertice a Innsbruck, INTESA ITALIA-GERMANIA-AUSTRIA sui MIGRANTI: "asse volenterosi anti-sbarchi". Il piano-Conte all'incontro con tutti i Ministri degli Interni Ue: le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 10:15:00 GMT)

Salvini - Seehofer e Kickl : l'asse dei volenterosi occupa Innsbruck : Si vedono alle 7.15 del mattino in un hotel del centro, anticipando tutti gli altri colleghi europei. Matteo Salvini, il tedesco Horst Seehofer, l'austriaco Herbert Kickl compongono il loro 'asse dei volenterosi' qui a Innsbruck e di fatto 'occupano' così, con un'intesa solo politica e senza fatti concreti, il vertice informale dei ministri degli Interni, il primo sotto la presidenza austriaca. Oggi, promettono, chiederanno conto al ...

Migranti - Salvini da Innsbruck : “La UE torni a difendere i propri i confini garantendo sicurezza ai suoi cittadini” : “Sarà una soddisfazione se le proposte italiane potranno diventare europee con una riduzione delle partenze, degli sbarchi, dei morti e dei costi. Se il modello italiano diventerà europeo è motivo di orgoglio”. “Credo che questo nucleo con Germania e Austria darà influsso positivo a tutta l’Europa per evitare persone che non scappano dalla guerra. Sono più i fattori che ci uniscono di quelli oggetto di discussione”. Lo ha ...

A Innsbruck sovranisti senza intesa : Salvini e Seehofer in disaccordo sui movimenti secondari : "Abbiamo fatto tre passi avanti, l'obiettivo sia di Italia che di Germania è avere meno clandestini. Voglio vedere i fatti, ma l'Italia è tornata centrale". Matteo Salvini è a caccia di ottimismo dopo il bilaterale con il ministro degli Interni tedesco Horst Seehofer a Innsbruck, prima del vertice europeo che inizia domani. Ma di ottimismo nell'aria qui non ce n'è molto: tanto meno tra sovranisti, che pure a ...

Migranti - Salvini : “Nave Diciotti? Arriverò a Innsbruck con la soluzione. Chi ha aggredito andrà in galera” : “Con la Ministra Trenta non c’è nessuno scontro il governo lavora in maniera compatta. parlano i numeri: gli sbarchi sono in calo grazie alla linea della fermezza” Così Matteo Salvini, al termine dell’incontro con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Sono d’accordo con lui sul fatto che l’immigrazione va regolamentata”. Poi il Ministro sul caso della Nave Diciotti, con a bordo 67 Migranti, ...

Migranti : Salvini - a Innsbruck per mettere puntini sulle i : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – A Innsbruck, dove è atteso già stasera in vista del vertice con gli altri ministri dell’Interno Ue, Matteo Salvini andrà con l’obiettivo di aprire “altri fronti di discussione, perché ci sono accordi che altri Paesi non rispettano, e quindi vedremo di mettere i puntini sulle i e farli rispettare”. A precisarlo il responsabile del Viminale, lasciando Palazzo Chigi dopo aver visto il ...

Migranti - vertice del governo. Salvini : "A Innsbruck porterò la linea dura" : Mentre la nave Diciotti della Marina italiana navigava verso il Belpaese , dove ha ottenuto il via libera allo sbarco, il governo giallo verde si è ritrovato a Palazzo Chigi per un incontro 'a ...

Salvini : a Innsbruck porterò la linea della fermezza : “Siamo soddisfatti per i passi avanti fatti, passa la linea della fermezza che non è solo quella di Salvini, ma quella comune di tutto il governo. È la linea che porterò a Innsbruck”. Così il vicepremier e ministro dell’interno, Matteo Salvini, commenta il vertice di oggi a Palazzo Chigi. Alla riunione non era prevista la partecipazione di Salvini, per impegni precedenti. Il ministro ...

Matteo Salvini - Innsbruck : il piano per chiudere le frontiere esterne : Modificare la missione Sophia per evitare che le navi militari straniere continuino a sbarcare migranti nei porti italiani. E' questo il piano che Matteo Salvini porterà domani a Innsbruck , dopo l'...