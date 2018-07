A Carpi con Gianni Morandi e James Blunt

Carpisa con Zurich : valigie per viaggiare in sicurezza e tranquillità [GALLERY] : Carpisa annuncia la collaborazione con Zurich: valigie assicurate per viaggiare in aereo in tutta tranquillità e sicurezza Atterrare dopo un viaggio in aereo e non vedere arrivare la propria valigia: chi non ha mai avuto, o peggio vissuto, questa paura con i vari disagi che ne comporta? Grazie a Carpisa, però, quest’estate si potrà viaggiare un po’ più sicuri e tranquilli. Il marchio italiano, infatti, ha annunciato la collaborazione con ...

Carpi - chiude gli anziani genitori sul balcone durante un temporale : “Fumano troppo” : Un uomo di 38 anni è stato denunciato per violenza privata. Esasperato dal vizio del fumo del padre 77enne, lo aveva chiuso insieme alla madre di 74 anni sul balcone di casa a Carpi durante un violento temporale. È stata una vicina di casa a notare i due anziani sotto la pioggia e a chiamare i carabinieri.Continua a leggere

Inizia a Carpi la quarta edizione di Concentrico : Non nascondiamo l'emozione per il programma di quest'anno che spazia dal circo alla prosa fino al teatro ragazzi e ai grandi spettacoli di piazza che animeranno il centro storico di Carpi per una ...

Carpisa presenta “Summer in Italy” : la nuova campagna digital con Ludovica Bizzaglia : Summer in Italy: Carpisa presenta la nuova campagna digital per l’estate 2018 Carpisa presenta “Summer in Italy”, la nuova campagna pubblicitaria completamente digital pensata per l’estate 2018. Ambientata nella magica Isola d’Ischia, tra i suggestivi Giardini Poseidon, l’antica Chiesa del Soccorso e il raffinato Hotel Regina Isabella, la campagna rappresenta una nuova pagina del racconto di Carpisa dell’Italian Lifestyle e della ...

Mafia : Pg SCarpinato - a Falcone venne impedito di indagare su omicidio Mattarella (3) : (AdnKronos) - "Abbiamo una Mafia popolare che raschia il fondo del barile di un territorio ormai impoverito - dice ancora il Pg Scarpinato - la Sicilia oggi è la regione più povera d'Italia, con il 40 per cento di disoccupati. Dove prima c'era una saracinesca a cui chiedere il pizzo oggi non c'è più

Mafia : Pg SCarpinato - a Falcone venne impedito di indagare su omicidio Mattarella (2) : (AdnKronos) – “Ancora una volta perché Falcone è un magistrato che non si ferma alla Mafia militare, e tutto questo ormai non è più dietrologia. Perché ci sono sentenze che hanno accertato che Presidenti del Consiglio hanno partecipato a riunioni in cui si discuteva dell’omicidio di Piersanti Mattarella. Quell’omicidio su cui Falcone, per primo, genialmente, aveva capito che non era solo un omicidio di Mafia”. ...

Falcone - il pg SCarpinato : “Molte persone sanno la verità sulle stragi ma tacciono. C’è una parte di storia che è segreta” : “C’è una parte della storia che è segreta, ma purtroppo non è una novità. È inquietante che sulle stragi ci siano tante persone che sanno e che continuano a tacere. Perché?”. È una domanda retorica quella che si pone il procuratore generale di Palermo, Roberto Scarpinato, nel corso di un incontro per ricordare Giovanni Falcone e Paolo Borsellino alla vigilia del ventiseiseimo anniversario della strage di Capaci. “Questo è ...

La Carpisa Yamamay Acquachiara si congeda dalla serie A1 con un ko : Zeno Bertoli e soci seguiranno con attenzione la sfida tra Canottieri Napoli e Bpm Sport Mangement: chi vincerà affronterà infatti i leoni di Sandro Bovo, con Guerrato piena in forma, autore di sei ...

Diretta/ Bari Carpi (risultato finale 2-0) streaming video e tv : i galletti conquistano l'accesso ai playoff : Diretta Bari Carpi, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I pugliesi devono difendere il sesto posto, emiliani già fuori dai playoff(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 22:29:00 GMT)

British Museum espone sCarpini Salah : “icona Egitto moderno” : Non solo sfingi, mummie e sarcofaghi. Da oggi al British Museum si potranno ammirare anche gli scarpini di Mohamed Salah. Il celebre museo di Londra ha infatti annunciato “una nuova entusiasmante acquisizione”. “Per celebrare il titolo di capocannoniere in Premier League conquistato dalla stella del calcio egiziano Mo Salah, i suoi scarpini saranno esposti accanto a oggetti provenienti dall’antico Egitto fino alla finale ...

Carpi - ecco la Festa del Racconto Grandi firme tra la gente : Dal 23 maggio la 13esima edizione. 75 autori e 60 eventi. Il corpo tema centrale Tra gli ospiti Daria Bignardi, Michele Serra, Paolo Mieli e Beppe Severgnini