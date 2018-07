80 anni fa il manifesto della razza la connivenza dei migliori scienziati

Ventesimo anniversario del Manifesto di Baveno - 20-21 giugno 2018 : In occasione del Ventesimo anniversario della firma del Manifesto di Baveno, uno speciale evento è stato organizzato dalla Commissione Europea in collaborazione con l’ESA e con il supporto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. L’evento metterà in evidenza i risultati del programma europeo Copernicus dall’iniziale impegno di intenti nel 1998, ed esaminerà come il programma si sia evoluto in ...