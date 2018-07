70 persone sono morte in un attentato in Pakistan

65 persone sono morte in un attentato in Pakistan : Sessantacinque persone sono morte in un attentato suicida a Mastung, in Balucistan, una provincia sud-occidentale del Pakistan, durante un evento di campagna elettorale del candidato all’assemblea provinciale Siraj Raisani, fratello del ministro della provincia Nawab Aslam Raisani dal 2008 al The post 65 persone sono morte in un attentato in Pakistan appeared first on Il Post.

C'è stata un'esplosione in un impianto chimico nel sud-ovest della Cina : 19 persone sono morte e 12 sono ferite : C'è stata un'esplosione in un impianto chimico della regione dello Sichuan, nel sud-ovest della Cina: sono morte 19 persone e 12 sono ferite. Lo ha fatto sapere l'agenzia di stampa statale Xinhua, dicendo anche che le condizioni dei feriti sono

12 persone sono state ferite da un'esplosione in uno stabilimento chimico al Cairo : 12 persone sono state ferite da un'esplosione in uno stabilimento chimico vicino all'aeroporto del Cairo. Secondo un portavoce dell'esercito egiziano, l'esplosione è avvenuta in un deposito di combustibili a causa delle temperature troppo alte. Le 12 persone ferite sono state ricoverate:

Veneto - il monitoraggio della Regione sui Pfas : “Ci sono sostanze pericolose nel sangue di ottomila persone” : VENEZIA – Le sostanze perfluoroalchiliche che hanno inquinato le falde di una vasta area del Veneto hanno costretto finora, ma il dato è in evoluzione crescente, quasi 8mila persone a intraprendere un percorso di controllo sanitario più approfondito, con visite mirate per tenere sotto controllo gli effetti della presenza nel sangue dei Pfas. Per alcuni di essi si arriva al 99 per cento della popolazione con valori fuorilegge. Il dato, piuttosto ...

Dodici persone sono morte in un attacco suicida a Peshawar - in Pakistan : Dodici persone sono morte a Peshawar, in Pakistan, in un attentato durante una manifestazione politica del Partito Nazionale Awami (ANP), un partito che si oppone ai Talebani. Cinquanta persone sono rimaste ferite. Tra le persone uccise c'era anche un candidato

14 persone sono morte durante un'operazione militare contro l'opposizione in Nicaragua : Un'operazione di forze paramilitari filogovernative ha provocato la morte di 14 persone in Nicaragua, dove negli ultimi mesi più di 250 persone sono state uccise nelle proteste contro il presidente Daniel Ortega, che da decenni controlla di fatto il paese. Al

Quattro persone sono morte nelle proteste ad Haiti contro l'aumento del prezzo del carburante : Quattro persone sono morte negli scontri e nelle proteste organizzate ad Haiti contro la decisione del presidente Jovenel Moise di aumentare il prezzo del carburante. Le proteste, che vanno avanti da tre giorni, chiedono le dimissioni del presidente Moise; in alcuni

Quali sono i fattori che spingono le persone a cambiare lavoro : Più sei giovane e ben istruito, più sarai propenso a cambiare lavoro. A raccontarlo sulle pagine dello European Journal of Work and Organizational Psychology è stato un team di ricercatori del Politecnico federale di Zurigo e della University of East Anglia che, confrontando gli effetti delle Qualità individuali e del mercato del lavoro sulla mobilità professionale, ha scoperto che contrariamente a quanto ipotizzato in precedenza, chi è più ...

Maltempo in Giappone : 46 persone sono morte - 50 sono disperse : Continua a leggere

Almeno 38 persone sono morte in Giappone in seguito alle forti piogge : Almeno 38 persone sono morte – e altre decine risultano disperse – nel Giappone centro-occidentale, in seguito alle intense piogge e alle successive alluvioni e frane. La maggior parte delle persone sono morte nell'area di Hiroshima, in cui piove da

Maltempo in Giappone : 15 persone sono morte - 50 sono disperse : Continua a leggere

Luigi Di Maio : “I giornali stanno cercando di mettermi contro Salvini - ma nella Lega ci sono persone leali” : "Qui si sta giocando a mettere me contro Salvini e la Lega contro il Movimento 5 Stelle quando invece questo governo è nato con un atto di sincerità 'siamo diverse, eravamo avversari, ma per la prima volta nella storia anziché spartirci le poltrone ci siamo messi d'accordo per portare all'approvazione una serie di provvedimenti nell'interesse degli italiani", ha dichiarato Di Maio a L'Aria che tira.Continua a leggere