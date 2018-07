5 serie tv per chi odia l’estate

Covisoc : fuori dalla serie B Avellino - Bari e Cesena. Che però possono fare ricorso : In caso di responso negativo, le società escluse potranno ricorrere al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni il 26 luglio. Altrimenti rischiano comunque almeno una penalizzazione in classifica.

Destroyed Aperture è un seguito fan made della celebre serie Portal : Cosa succede quando da un lato abbiamo una serie di videogiochi di successo che si è interrotta bruscamente prima della sua conclusione, e dall'altra un'affamata community di giocatori che aspetta soltanto di poter mettere le mani su di un seguito? Può capitare che i fan si rimbocchino le maniche e producano autonomamente un nuovo capitolo della serie un po' come successo a Portal, che sta per ricevere un seguito fan made a 7 anni dall'uscita di ...

Netflix : siglato l'accordo con la Aggregate di Jason Bateman per la produzione di film e serie tv : Grazie alle mie esperienze con Arrested Development e Ozark ho avuto modo di entrare in contatto con il mondo che Ted, Cindy e Scott hanno creato. Non vediamo l'ora di lavorare insieme al team ...

serie A - effetto CR7 sui diritti tv : spunta un performance bonus da 150 milioni : Nel bando per l'assegnazione dei diritti tv della Serie A c'è un importo variabile legato ai risultati di Sky e DAZN L'articolo Serie A, effetto CR7 sui diritti tv: spunta un performance bonus da 150 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calendario Amichevoli/ serie A : oggi in campo il Bologna di Inzaghi per il primo test match - 12 luglio 2018 - : Calendario Amichevoli Serie A: oggi giovedi 12 luglio 2018 scende in campo il Bologna di Inzaghi, al primo banco di prova. Ecco gli altri test match.

L’effetto Ronaldo sul giro d’affari di Juve - serie A e... sull’impero CR7 : L'acquisto di Cristiano Ronaldo è un grande affare per i protagonisti diretti. E sarà in parte un affare anche per il resto del football tricolore. Ma non quel prodigio miracoloso che da solo riempirà gli stadi (per lo più fatiscenti) della Penisola e i botteghini degli altri club risolvendo tutti i problemi in cui la serie A e le serie minori si dibattono da due decenni...

Clamoroso Cassano : contatti col Parma per il ritorno in serie A - tutti i dettagli : Antonio Cassano potrebbe tornare in campo in Serie A, clamorose novità dal fronte mercato per il barese, fermo nella passata stagione Antonio Cassano in contatto con Faggiano per un Clamoroso ritorno al Parma. Questa la clamorosa notizia rilanciata pochi minuti fa da Skysport. Il calciatore che nella passata stagione è rimasto lontano dal terreno di gioco, potrebbe tornare a mettersi in gioco in Serie A. Il Parma, suo ex club, sarebbe ...

Perché Patrick Melrose è la serie tv dell’estate : Era molto atteso il debutto della serie tv Patrick Melrose, in onda da ieri su Sky Atlantic HD. E le aspettative non sono state per nulla deluse, tanto che si aspetta già con ansia il secondo episodio. La sensazione (molto forte) è che sia destinata a diventare la serie tv cult dell’estate. D’altra parte gli ingredienti li ha tutti. Per prima cosa nasce su basi solide: è infatti tratta dalla saga letteraria de I Melrose, ciclo di ...

Calendario Amichevoli/ serie A : oggi Fiorentina e Chievo in campo per il primo test match : Calendario Amichevoli Serie A: ecco i test match messi in programma oggi mercoledi 11 luglio 2018. In campo Fiorentina e Chievo per la prima volta. (Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 11:00:00 GMT)

Holly e Benji : la serie animata di calcio più famosa nel mondo ritorna per omaggiare la FIFA World Cup : A un passo dalla finale, Koch Media e Yamato Video omaggiano la FIFA World Cup 2018 annunciando che il 9 Agosto 2018 sarà disponibile la serie classica delle avventure calcistiche di Holly Hutton e Benji Price. I due cofanetti in DVD di questo anime leggendario racchiuderanno tutti i 128 episodi che hanno tenuto incollate al piccolo schermo generazioni e generazioni di appassionati, fin dai primi anni ’80. La serie animata di calcio più famosa ...

Calciomercato serie B : il Lecce pronto a chiudere per tre colpi - ufficialità in arrivo : Il Calciomercato del Lecce sta avendo delle ore frenetiche, sia in entrata che in uscita, con alcune cessioni ormai vicinissime. In entrata, mancano solo i dettagli ma il Lecce potrebbe far salire il numero di acquisti a quota 9 dopo pochi giorni dall'inizio del Calciomercato: dopo i 6 acquisti gia' ufficiali, altri tre calciatori sono vicinissimi a sposare la squadra salentina. Infatti, la societa' giallorossa finora ha chiuso ben 6 accordi con ...

Sky e Perform - contatti frequenti : possibile 'app serie B' sul satellitare - i dettagli : Dopo 13 anni di Serie B su Sky, la cadetteria ha cambiato casa. Nell'ultima riunione di Lega B, infatti, è stato deciso di cedere i diritti tv a alla migliore offerta: quella di Perform. Circa 22 milioni di euro all'anno per la vendita dei diritti tv della Serie B [VIDEO] con buona pace degli amanti del programma condotto negli ultimi anni dalla giornalista Diletta Leotta. Nelle ultime ore si era diffusa anche una voce che voleva la Leotta ...