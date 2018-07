“Tutto cio’ che sono, tutto cio’ che voglio. Life is a matter of Black and ...

Lino Banfi e il dolore per la moglie : “Dovevamo goderci la vecchiaia insieme” : Lino Banfi torna a parlare della malattia che ha colpito l’amatissima moglie Lucia e svela il grande dolore di fronte ad un male che non si può sconfiggere. In occasione dei suoi 82 anni, l’attore ha festeggiato il compleanno nel ristorante di famiglia a Roma, in compagnia dei nipoti, dei figli Rosanna e Walter, degli amici, ma soprattutto della moglie, che da sempre è al suo fianco. Qualche tempo fa il comico pugliese aveva ...

Informazione : Savino (FI) - avvocato Conte non difende Casalino : Roma, 13 lug. (AdnKronos) – ‘L’avvocato del popolo Conte non interviene per difendere il suo portavoce. Delle due l’una: o Conte sa che il comportamento del suo portavoce contro ‘Il Foglio’ non ha scusanti e quindi è indifendibile, oppure il suo portavoce gli proibisce di parlare. E allora è lecito domandarsi se a Palazzo Chigi comandi Conte oppure Casalino”. Lo afferma Elvira Savino, deputata di Forza ...

Mondiali - in Francia 110mila agenti schierati per finale : Centodiecimila agenti e gendarmi saranno schierati in Francia in occasione della festa nazionale di sabato e per la finale dei Mondiali di domenica. Lo ha annunciato il ministro dell’Interno, Gérard Collomb. “Tutto è al lavoro perché i francesi possano vivere questi momenti di festa in tutta tranquillità nonostante il contesto di minaccia presente ogni giorno ad alto livello”, ha dichiarato il ministro.L'articolo ...

A Groenewegen la 7ª tappa : Dylan Groenewegen ha vinto oggi la settima tappa dell'edizione numero 105 del Tour de France, la Fougeres-Chartres, di 231 chilometri. Sul traguardo del Centro-Valle della Loira il ciclista olandese ...

Inter : Spalletti - non passo sopra tutto : MILANO, 13 LUG - "Sabatini mi ha definito complessato? Se per complessato intende che non passo sopra quello che non mi va bene, allora sono complessato, come lo è anche lui". L'allenatore dell'Inter, ...

Portobello - debutto da star sull'AIM Italia : Teleborsa, - Giornata entusiasmante per Portobello quella del suo debutto sull'AIM Italia, con un guadagno nel finale di seduta del 15,91% a 5,1 euro. Si tratta della diciottesima quotazione da inizio ...

Ristorante a caccia di camerieri : 'Ma ci rispondono che il weekend devono uscire con la fidanzata...' : BELLUNO - Il cameriere ha 20 anni, studia economia all'università Ca' Foscari di Venezia e arriva tramite un'agenzia interinale dalla periferia di Treviso, cioè 82 chilometri esatti più a sud, per metà almeno in autostrada. Non è stato ...

Trasporto aereo - Ue preoccupata per continui ritardi dei voli : Le preoccupazioni per i continui ritardi nel Trasporto aereo nei cieli continentali, espresse nel mese di giugno da Assaeroporti in rappresentanza di tutti di scali nazionali e oggetto di una nota ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia-Polonia del 14 settembre si giocherà al PalaDozza di Bologna : Basket City ritrova la Nazionale. L’Italia esordirà nella seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019 al PalaDozza di Bologna, attuale casa sia della Virtus in Serie A che della Fortitudo in Serie A2 girone Est. L’incontro in questione sarà quello che vedrà opposti gli uomini di Meo Sacchetti alla Polonia, nella serata di venerdì 14 settembre. Tale partita sarà la prima di sei che determineranno il futuro della ...

Tour de France 2018 - Dylan Groenewegen : “Mi sentivo bene - contento per la vittoria : voglio festeggiare questa sera” : Dylan Groenewegen ha vinto la settima tappa del Tour de France: l’olandese ha sconfitto Fernando Gaviria e Peter Sagan al termine di una volata regale sul traguardo di Chartres dopo addirittura 231 chilometri. La frazione più lunga di questa edizione della Grande Boucle ha sorriso al 25enne che lo scorso anno si era imposto sui Campi Elisi a Parigi. L’uomo della Lotto NLJumbo ha trionfato nettamente e si è portato il dito alla bocca ...

MotoGP - GP Germania 2018 : qualifiche (14 luglio). Programma - orari e tv : Dopo la prima giornata di ieri, come sempre dedicata alle prime due sessioni di prove libere, è già tempo di fare sul serio al Sachsenring, in vista del Gran Premio di Germania 2018 in Programma domani. Le tre classi, infatti, affilano le armi in vista delle qualifiche, che andranno a delineare le griglie di partenza di domani. Saranno Marc Marquez, Francesco “Pecco” Bagnaia e Jorge Martin, i grandi favoriti per la pole position sul ...

Tour de France 2018 - le altre classifica : Sagan e Gaviria - che battaglia per la maglia verde : La settima tappa del Tour de France 2018 ha spostato qualcosina nella classifica a punti dove Peter Sagan e Fernando Gaviria continuano a darsi battaglia. Tutto immutato invece nella classifica per gli scalatori e in quella riservata ai giovani guidata ancora da Andersen. classifica A PUNTI (maglia verde): RANK RIDER RIDER NO. TEAM POINTS B P 1 PETER Sagan 111 BORA – HANSGROHE ...

Baseball - Haarlem Week 2018 : una buona Italia si arrende al Giappone all’extra-inning nel match d’apertura : L’Haarlem Week si è aperta con una sconfitta per l’Italia, battuta per 1-0 all’esordio contro il Giappone. Un ko che lascia tanto amaro in bocca ai ragazzi di Gilberto Gerali perché, come testimoniato dal punteggio, gli azzurri sono stati capaci di dare del filo da torcere e mettere in difficoltà i nipponici. La partita è stata infatti dominata dalle difese, che per tutto il match hanno concesso pochissimo. Gerali ha schierato ...

LG G6 sta iniziando a ricevere l’aggiornamento ThinQ : Anche LG G6 sta ricevendo il cosiddetto "aggiornamento ThinQ", un update che è in roll out in queste ore e che introduce sul vecchio top di gamma di LG alcune funzionalità interessanti relative al comparto fotografico e al software annesso. Per il momento per l'aggiornamento è disponibile soltanto tramite la suite ufficiale LG Bridge. L'articolo LG G6 sta iniziando a ricevere l’aggiornamento ThinQ proviene da TuttoAndroid.