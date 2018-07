“28 anni e 3 figli | che strazio” Torna a casa alle 6 | poi esce di nuovo e si impicca

caffeinamagazine

(Di venerdì 13 luglio 2018) Voleva trascorrere qualche ora in compagnia delle amiche di vecchia data, che non vedeva da tantissimo tempo, e così durante la serata si era lasciata andare a qualche eccesso di troppo, finendo per fare tardi e rinre soltanto quando il sole stava ormai sorgendo, in barbaraccomandazioni del marito che la aspettava a. Un episodio apparentemente banale e che però ha distrutto per sempre una famiglia, al culmine di una giornata folle e drammatica. La donna si era infatti presentatasei del mattino visibilmente sbronza, facendo infuriare il consorte che ha iniziato a inveire a voce alta. Lei, a quel punto, ha reagito nella peggiore delle maniere: è fuggita didall’abitazione e si è tolta la vita,ndosi. La terribile tragedia ha visto come vittima la giovane 28enne britca Keylie Barker, madre di tre bambini rimasti ora solo col padre Steven ...