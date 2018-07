13enne morta a Latina | indagate quattro persone Sara Francesca Basso non ce l' ha fatta

ilnotiziangolo

: Tredicenne morta risucchiata da bocchettone in #piscina, 4 indagati - Agenzia_Ansa : Tredicenne morta risucchiata da bocchettone in #piscina, 4 indagati - ansa_lazio : 13enne morta in piscina hotel,4 indagati: Oltre proprietario anche costruttore e manutentore impianto -

(Di venerdì 13 luglio 2018) Lanon ce l’ha: è spirata dopo la corsa in ospedale e l’intervento dei soccorsi. Per la morte di, originaria di Morolo in provincia di Frosinone, sono state iscritte nel registro degli indagati. Il reato è omicidio colposo, per ora solo un’ipotesi per poter effettuare i dovuti approfondimenti.è stata aspirata da un bocchettone della piscina di un hotel di Sperlonga, dove soggiornava con i familiari per una vacanza.disi tuffa in piscina e muore Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, lasi sarebbe tuffata nella piscina dell’hotel attorno alle 17 dello scorso mercoledì. Mentre si trovava in acqua sarebbe stata tuttavia aspirata da un bocchettone della larghezza di 20 centimetri, posto sul fondo della piscina. Lepresenti in ...