100 giorni Zingaretti | ' è nuova politica'

Lombardi : 100 giorni di governo 5S per abolire vitalizi : Roma – “Sono bastati 100 giorni con il M5S al governo per demolire quell’odioso privilegio chiamato ‘vitalizio’. E adesso i tempi sono maturi perche’ sia la Regione Lazio ad eliminare i vitalizi, una volta per tutte, e per sempre”. Cosi’ su facebook Roberta Lombardi, capogruppo M5S in Consiglio regionale. “Poco piu’ di un mese fa, infatti, abbiamo riaperto il dibattito in Consiglio ...

Di Maio : Giornata storica - vitalizi aboliti in meno di 100 giorni : Roma – “Per noi oggi questa e’ una Giornata storica perche’ e’ la Giornata in cui la Camera dei deputati abolira’ i vitalizi agli ex parlamentari della Repubblica”. Lo dice il ministro al Lavoro e allo Sviluppo economico Luigi Di Maio parlando ai cronisti in Senato dove ha partecipato alla relazione al parlamento dell’Antitrust. “Oggi ci tengo a dire- aggiunge il leader M5s- che stiamo ...

Migranti - terzo naufragio in 4 giorni. Almeno 100 morti al largo di Tripoli : Sulla 'rotta mediterranea centrale', quella tra Italia e Libia, peraltro da anni la più micidiale al mondo, le cifre complessive delle vittime invecchiano ormai di ora in ora: l'Oim, l'Agenzia delle ...

Parlamento lumaca - nei primi 100 giorni solo 52 ore di lavoro : ROMA La fatidica campanella dovrebbe suonare il 9 agosto. E pare che il presidente della Camera, Roberto Fico, sia intenzionato a chiudere Montecitorio soltanto per un paio di settimane. Una cosa,...

LIVE Atletica - Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : RE DOMINA I 400! Grenot d’argento e Chigbolu di bronzo! Argento Bongiorni nei 100! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018, seconda giornata per le gare di Atletica leggera. A Tarragona (Spagna) l’Italia si gioca delle carte importanti con Libania Grenot e Davide Re a caccia della medaglia d’oro sui 400 metri dove anche Maria Benedicta Chigbolu proverà a essere protagonista. Sui 100 metri ci Giochiamo le nostre carte con Anna Bongiorni, Johanelis Herrera Abreu e Federico Cattaneo ...

100 giorni a Buenos Aires 2018 - saranno Giochi coinvolgenti e innovativi : A motivare e consigliare i giovani atleti di tutto il mondo che si stanno qualificando per ottenere uno dei 4000 pass in palio, sarà invece una squadra di campioni scelti come testimonial dell'evento.

Fortnite : sono 100 i milioni di dollari incassati dal gioco nei primi 90 giorni su iOS : Prosegue imperterrito l'enorme successo di Fortnite, il videogioco del momento che nei mesi scorsi è finalmente arrivato su iOS registrando da subito numeri da record. A 90 giorni dal debutto del Battle Royale di Epic Games su iPhone e iPad, SensorTower ha reso disponibili oggi i risultati di Fortnite, che sono a dir poco impressionanti.Come segnala VG24/7, il titolo ha infatti riscosso nei primi 90 giorni dal lancio la cifra monstre di oltre ...

Taormina : al Timeo apre Otto Geleng - solo 100 giorni per un ristorante esclusivo (2) : (AdnKronos) - La posateria in argento è firmata Christofle Parigi e si abbina alla ceramica Villeroy & Boch. A completare il tutto i lumi ad olio in ceramica bianca che richiamano l’illuminazione di un tempo, realizzati a mano dai fratelli Iudici, artigiani siciliani tra gli ultimi eredi della tradi

Taormina : al Timeo apre Otto Geleng - solo 100 giorni per un ristorante esclusivo : Palermo, 12 giu. (AdnKronos) - solo cento giorni per immergersi nell'atmosfera delle ville siciliane di un tempo e assaporare una cucina dove tradizione e modernità esaltano le migliori materie prime che l'isola offre. Si chiama 'Otto Geleng' ed è il nuovo ristorante esclusivo inaugurato dal Belmond

Migranti - in due giorni oltre 1000 da Libia verso coste europee : Migranti, in due giorni oltre 1000 da Libia verso coste europee Continuano gli sbarchi e i soccorsi nel Mediterraneo. A Reggio Calabria e Pozzallo, il 9 giugno, sono approdate tre navi con a bordo 500 persone. Nella notte, altre 600 soccorse e trasbordate sulla nave Aquarius. Msf: "Sei diverse operazioni di ...

