‪Festival di Sanremo 2019 | Big e Giovani in gara in un’unica categoria?

(Di venerdì 13 luglio 2018) Grandi novità per quel che riguarda il Festival di: il direttore artistico Claudio Baglioni potrebbe stravolgere il complicato regolamento del 69esimo Festival della Canzone Italiana e far gareggiare ie i Big nella stessae Big nella stessa? Orami è ufficiale, dalla presentazioni dei Palinsesti Rai abbiamo avuto la conferma, già ampiamente anticipata che a condurre il 69 esimo Festival della Canzone Italiana sarà Claudio Baglioni. Sarà soprattutto direttore artistico e avrà l’ingrato compito di scegliere le canzoni, e quindi i Big che gareggeranno dal 5 al 9 febbraiosul palco dell’Ariston. Baglioni avrebbe deciso di apportare una modifica al regolamento: eliminare le categoriee Big per farli gareggiare in una unica. In realtà non è una novità assoluta questa che metterebbe in campo Baglioni , giacchè fu ...