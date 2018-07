YouTube - Copyright Match per scoprire chi ruba i tuoi video : La piattaforma lancia una versione "leggera" del raffinato sistema Content ID: serve a notificare ai creatori, per ora sopra i 100mila follower, quando qualcuno copia i video caricandoli sui propri canali. Presto per molti altri utenti

Ecco YouTube Copyright Match Tool per proteggere i Video dalla Copia : YouTube Copyright Match Tool è la nuova funzione che permette di proteggere i Video dalla Copia analizzando ogni Video caricato. Ecco cos’è e come funziona. YouTube Copyright Match Tool: proteggere i Video dalla Copia YouTube intensifica i controlli sui Video e ne vuole impedire la Copia non autorizzata ed attribuire al giusto autore il merito […]

Ecco YouTube Copyright Match Tool per proteggere i Video dalla Copia : YouTube Copyright Match Tool è la nuova funzione che permette di proteggere i Video dalla Copia analizzando ogni Video caricato. Ecco cos’è e come funziona. YouTube Copyright Match Tool: proteggere i Video dalla Copia YouTube intensifica i controlli sui Video e ne vuole impedire la Copia non autorizzata ed attribuire al giusto autore il merito […]

YouTube - Copyright Match per scoprire chi ruba i tuoi video : La piattaforma lancia una versione "leggera" del raffinato sistema Content ID: serve a notificare ai creatori, per ora sopra i 100mila follower, quando qualcuno copia i video caricandoli sui propri canali. Presto per molti altri utenti

Musica non protetta da copyright per YouTube : Se sei tra gli utenti veterani della rete sai benissimo che puoi ascoltare Musica gratis direttamente da YouTube, per molti un vero e proprio juke-box pieno di Musica da ascoltare gratis tramite il sito Web o tramite le app dedicate. Ma se vuoi caricare personalmente della Musica da utilizzare come sottofondo per i tuoi video, […] Musica non protetta da copyright per YouTube