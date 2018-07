Xiaomi Mi 8 Explorer Edition approvato dal TENAA | il rilascio si avvicina

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition - Mi 8 SE - Mi A2 Lite e altri smartphone Xiaomi certificati dalla EEC : Numerosi smartphone Xiaomi tra cui Mi 8 Explorer Edition, Mi 8, Mi 8 SE, Mi A2 Lite e alcuni modelli Redmi, sono stati certificati dalla EEC e dovrebbero arrivare presto in Europa. L'articolo Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, Mi 8 SE, Mi A2 Lite e altri smartphone Xiaomi certificati dalla EEC proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi annuncia il programma Explorers in Spagna : sarà davvero presentato Xiaomi Mi A2? : Xiaomi lancia un nuovo evento per il programma Explorers, che permetterà ad alcuni fortunati fan di andare in Spagna, forse per la presentazione di Xiaomi Mi A2.

Prime presunte immagini per Xiaomi Mi Band 3 Explorer Edition : Una nuova presunta variante di Xiaomi Mi Band 3 appare online, con una strana denominazione e in cinturino traslucido decisamente particolare.

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition : trasparenza - ma è solo di facciata : Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, presentato ieri 31 maggio dall'azienda cinese insieme al Mi 8 e al Mi 8 SE, presenta una cover posteriore trasparente, ma ciò che si vedere è tutto finto. Il design trasparente non è una novità nel mondo degli smartphone, HTC U12 Plus è uno degli ultimi ad avere una cover posteriore traslucida. Le componenti interne, o meglio, quelle che si vedono attraverso la cover posteriore in vetro dello Xiaomi Mi 8 ...

Prime immagini per Xiaomi Mi 8 e Mi 8 Explorer Edition - che potrebbe non essere così trasparente : Scopriamo Xiaomi Mi 8 e Mi 8 Explorer nelle Prime immagini reali, anche se la versione speciale sembra nascondere qualcosa di strano.