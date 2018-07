blogo

: X Factor 12, le categorie assegnate ai giudici Fedez, Manuel Agnelli, Asia Argento e Mara… - tvblogit : X Factor 12, le categorie assegnate ai giudici Fedez, Manuel Agnelli, Asia Argento e Mara… - Edoardoleicorre : NON VOGLIO SAPERE LE CATEGORIE ASSEGNATE AI GIUDICI DI X FACTOR SE ME LE SPOILERATE VI MENO - MariaAn55807843 : X Factor Italia La sfida delle Sedie, l'assegnazione delle categorie, il tifo esagerato... Alessandro Cattelan vi d… -

(Di giovedì 12 luglio 2018) Mercoledì 11 e giovedì 12 luglio 2018, al Mediolanum Forum di Assago, si sono svolti i Bootcamp della dodicesima edizione di X, il talent show di Sky Uno che andrà in onda in autunno.Durante i Bootcamp, come già sappiamo, i quattrodi X, che quest'anno sonoMaionchi, scopriranno le proprie.prosegui la letturaX12, leaiMaionchi pubblicato su TVBlog.it 12 luglio 2018 19:26.