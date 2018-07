Wind Summer Festival 2018 | Diretta seconda puntata | Tutte le esibizioni del 12 luglio

Emis Killa al Wind Summer Festival presenta Rollercoaster prima del nuovo album (video) : Emis Killa al Wind Summer Festival presenta Rollercoaster, suo ultimo singolo in radio in attesa del nuovo album che l'artista lombardo ha promesso per il mese di ottobre. Il rapper torna quindi in radio con un brano perfetto per la stagione estiva, nella quale solitamente torna con qualcosa di ritmato per prendere parte alla corsa al tormentone. Il brano è arrivato in rotazione radiofonica solo qualche settimana fa, dopo il successo di ...