Wind Summer Festival 2018 | Diretta | Motta

Wind Summer Festival 2018 | Diretta | Negrita : [live_placement] Wind Summer Festival 2018 | Seconda puntata 12 luglio | Anticipazioni Wind Summer Festival 2018 torna su Canale 5 nella prima serata del giovedì questa sera, 12 luglio, in prima serata approfittando di un nuovo periodo di sosta dei Mondiali di Calcio 2018 . Mentre Francia e Croazia si riposano in vista della finale di domenica pomeriggio, Canale 5 si dedica alla musica, caposaldo della programmazione estiva del ...

Maneskin al Wind Summer Festival con Morirò da Re - il primo singolo in italiano (video) : I Maneskin al Wind Summer Festival si esibiscono nella seconda serata dell'edizione 2018. Questa sera, giovedì 12 luglio, sono saliti sul palco della capitale anche i Maneskin con il brano Morirò da re, il nuovo singolo proposto dal gruppo per l'estate. I Maneskin , secondi classificati nell’ultima edizione di X Factor, hanno portato sul palco di Piazza del Popolo, con tutta la loro carica ed energia, il loro primo pezzo in lingua italiana ...

Ilary Blasi - abito aderente e curve mozzafiato/ Il look al Wind Summer Festival 2018 : conquista il web : Ilary Blasi si conferma icona si stile anche nel corso della seconda puntata del Wind Summer Festival 2018 . Ecco la foto del suo look e il parere dei tanti telespettatori sui social(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 22:19:00 GMT)

Wind Summer Festival 2018/ Cantanti e diretta 12 Luglio : dopo Anna Tatangelo c'è Francesca Michielin : Wind Summer Festival 2018 , diretta seconda puntata del 12 Luglio : tutti gli ospiti ed i giovani in gara. Chi sarà in vincitore della serata? Conduce Ilary Blasi con Rudy Zerbi e Battaglia(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 22:03:00 GMT)

MIHAIL/ Video di Who You Are : "Il mio successo? È solo grazie a voi!" (Wind Summer Festival 2018) : MIHAIL è il cantante rumeno che ha stregato l'Europa con Who You Are, il brano con il quale questa sera si esibirà nella seconda puntata del Wind Summer Festival 2018 (Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 21:49:00 GMT)