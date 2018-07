Wind Summer Festival 2018 | Diretta | Bianca Atzei

NESLI/ Video : con 'Viva la vita' incanta la platea di Piazza del Popolo (Wind Summer Festival 2018) : NESLI, il cantante fratello di Fabri Fibra torna e dopo l'esperienza Celebrity Masterchef porta il brano "Viva la vita". Sarà in giro per l'Italia in autunno. (Wind Summer Festival)(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 23:32:00 GMT)