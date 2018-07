Wind Summer Festival 2018 Cantanti e diretta 12 Luglio | balletto Blasi-Reyes | canta Emis

Wind Summer Festival 2018 | Diretta | Bianca Atzei : [live_placement] Wind Summer Festival 2018 | Seconda puntata 12 luglio | Anticipazioni Wind Summer Festival 2018 torna su Canale 5 nella prima serata del giovedì questa sera, 12 luglio, in prima serata approfittando di un nuovo periodo di sosta dei Mondiali di Calcio 2018 . Mentre Francia e Croazia si riposano in vista della finale di domenica pomeriggio, Canale 5 si dedica alla musica, caposaldo della programmazione estiva del ...

NESLI/ Video : con 'Viva la vita' incanta la platea di Piazza del Popolo (Wind Summer Festival 2018) : NESLI, il cantante fratello di Fabri Fibra torna e dopo l'esperienza Celebrity Masterchef porta il brano "Viva la vita". Sarà in giro per l'Italia in autunno. (Wind Summer Festival)(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 23:32:00 GMT)