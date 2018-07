Wimbledon | Serena Williams e la Kerber conquistano la finale

Wimbledon : Serena Williams vola - affronterà la Kerber in finale : ... accreditata della 25esima piazza d'onore, nella seconda semifinale in scena oggi sui campi in erba di Londra , ha infatti battuto nettamente la tedesca Julia Goerges , 13 del mondo e del seeding. La ...

Wimbledon - Serena Williams in finale con la Kerber : Serena Williams approda in finale a Wimbledon. La campionessa statunitense ha eliminato la tedesca Julia Goerges 6-2, 6-4 dopo un'ora e 12 minuti di gioco. L'ex n.1 del mondo, attualmente 181 del ...

Serena Williams si è qualificata per la finale di Wimbledon : giocherà contro Angelique Kerber : La tennista statunitense Serena Williams si è qualificata per la finale del torneo femminile di Wimbledon: giocherà contro la tedesca Angelique Kerber. Williams – che sta giocando il primo torneo importante da quando lo scorso settembre ha partorito – ha battuto The post Serena Williams si è qualificata per la finale di Wimbledon: giocherà contro Angelique Kerber appeared first on Il Post.

Wimbledon 2018 : Serena Williams a un passo dalla leggenda! Battere Kerber per il record di Slam - Smith Court nel mirino : Serena Williams è a una sola vittoria dal mito. Il fenomeno statunitense, icona indiscussa del tennis moderno, si è qualificata alla Finale di Wimbledon 2018 e sabato 14 luglio giocherà contro Angelique Kerber in una partita che potrebbe fare la storia di questo sport. L’ex numero 1 al mondo, infatti, insegue il 24esimo Slam della carriera: sconfiggendo la tedesca, che non scenderà in campo come vittima sacrificale nella rivincita ...

Serena Williams-Angelique Kerber - Finale Wimbledon 2018 : data - programma - orario d’inizio e tv : La Finale di Wimbledon 2018 sarà un affare tra Serena Williams e Angelique Kerber: le due tenniste si affronteranno sabato 14 luglio sull’erba londinese per la conquista del terzo Slam stagionale. Il fenomeno statunitense vuole tornare sul trono dopo la maternità e insegue il 24esimo trionfo in una prova del massimo circuito, l’ottava nel suo giardino dove trionfò per la prima volta addirittura nel 2002 contro la sorella Venus (come ...

Wimbledon - i risultati del 10 luglio : Serena troppo forte per la Giorgi : Continua con una marcia spedita il torneo di Wimbledon. La giornata di ieri 10 luglio ha visto l’eliminazione dell’italiana Camila Giorgi battuta dalla fuoriclasse USA Serena Williams. La Giorgi, n° 52 della classifica mondiale, ha tenuto testa alla fortissima rivale aggiudicandosi addirittura il primo set con il punteggio di 6-3. Il secondo e terzo set hanno però visto una Serena Williams inarrestabile al servizio che sì aggiudicata ...