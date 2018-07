Wimbledon | Lorenzo Musetti esce di scena nei quarti di finale del torneo juniores

oasport

(Di giovedì 12 luglio 2018) Si ferma aidil’avventura del nostroneldi. L’azzurro è stato sconfitto dal britannico Jack Draper con il punteggio di 6-7 6-3 6-1 in 1 ora e 50 minuti di partita.deve dunque lasciare Londra, avendo però acquisito un’esperienza importante per la propria crescita nel futuro. Nel primo set l’italiano parte forte, strappando il turno in battuta a rivale nel game d’apertura e conducendo le danze fino al 5-4, avendo modo di servire per il parziale. Draper però rimonta nel decimo gioco, conquistando il controbreak e protraendo la frazione al tie-break. Il 16enne tricolore gioca però magistralmente infliggendo un 7-3 che non ammette repliche. Nel secondo set l’inizio non è dei migliori per l’italiano, consentendo al britannico di portarsi in vantaggio in apertura. Le occasioni di break ...