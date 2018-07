Wimbledon | Kerber in finale | la Ostapenko non scende in campo

Diretta Wimbledon 2018/ Ostapenko Kerber (0-0) streaming video e tv : via alla prima semifinale! : Diretta Wimbledon 2018, info streaming video e tv: Serena Williams Goerges e Ostapenko Kerber sono le due semifinali del torneo femminile, grande spettacolo atteso giovedì 12 luglio(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 13:52:00 GMT)

LIVE Wimbledon 2018 - semifinali femminili in DIRETTA : Williams-Georges e Ostapenko-Kerber - in palio la finale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle semifinali femminili a Wimbledon 2018 (giovedì 12 luglio). Sull’erba londinese si sfideranno le quattro tenniste rimaste in corsa che inseguono la qualificazione all’atto conclusivo del terzo Slam stagionale: sono uscite le prime dieci teste di serie, il torneo delle sorprese è entrato nel vivo e oggi conosceremo i nomi delle finaliste. Serena Williams è la grande favorita: l’ex ...

Tennis - Wimbledon : apre Ostapenko-Kerber - poi Serena-Goerges : Campionessa junior nel 2014 sull'erba londinese, trova la tedesca ex numero 1 del mondo, che già due volte in passato era arrivata in semifinale, scoglio superato nel 2016, fu poi battuta da Serena ...

Wimbledon 2018 : le semifinali femminili. Goerges tra Serena Williams e la 30a finale Slam - Kerber alla prova Ostapenko. C’è Musetti nei quarti junior maschili : Non contando il Middle Sunday, quella di oggi è la giornata numero 10 del torneo di Wimbledon. Il secondo giovedì del terzo Slam dell’anno è tradizionalmente dedicato alle semifinali femminili, che vedranno di fronte nella parte alta Jelena Ostapenko e Angelique Kerber, nella parte bassa Julia Goerges e Serena Williams. Il programma del Centre Court si aprirà alle 14 italiane con Ostapenko-Kerber. La lettone, dopo la doccia freddissima del ...

Wimbledon 2018 - i risultati dei quarti di finale femminili : sarà Julia Goerges a sfidare Serena Williams. Angelique Kerber-Jelena Ostapenko l’altra semifinale : Niente da fare per Camila Giorgi. L’azzurra ci ha provato e per un’ora ha sfiorato pure il sogno di battere Serena Williams nel magnifico scenario del Centrale di Wimbledon. L’azzurra è andata avanti di un set, approfittando dell’unica chance regalata dalla sua avversaria, poi però ha dovuto subire il ritorno, prepotente come non mai, di Serenona. Williams è imbattuta da queste parti dal 2014 e sembra decisissima a ...

Wimbledon - la Ostapenko in semifinale contro la Kerber : È stata Jelena Ostapenko a staccare per prima il pass per le semifinali di Wimbledon, seguita da Angelique Kerber che la sfiderà. La 21enne lettone accede alla sua prima semifinale a Wimbledon, lei ...

Tennis - Wimbledon : Del Potro ai quarti - Kerber-Ostapenko in semifinale : L'ultimo in ordine di tempo a raggiunge i quarti di finale a Wimbledon è l'argentino Juan Martin Del Potro che ha avuto bisogno di 4 ore e 24 minuti - il più lungo incontro del torneo - per arginare e ...

Wimbledon – Ostapenko e Kerber sul velluto : staccato il pass per le semifinali : Jelena Ostapenko e Angelique Kerber sorridono a Wimbledon: staccato il pass per le semifinali Giornata di quarti di finale oggi a Wimbledon per quanto riguarda il torneo WTA: quattro importantissimi match che decreteranno le semifinaliste del terzo Slam della stagione. Le prime a sorridere, in attesa di vedere in campo l’unica italiana, Camila Giorgi, sono Jelena Ostapenko e Angelique Kerber: la lettone ha sconfitto in due set la ...

Wimbledon – Kerber - l’outsider che fa meglio delle big : vittoria stoica contro Bencic : Angelique Kerber, da outsider a prima favorita dopo il crollo delle big: la tennista tedesca supera Bencic e vola ai quarti di Wimbledon Nonostante i discreti risultati raccolti fin qui in stagione, decisamente migliori di quelli ottenuti nel 2017, vero e proprio anno orribile, Angelique Kerber non era accreditata fra le papabili vincitrici di Wimbledon. La tennista tedesca era considerata una outsider di lusso, ma con tante altre colleghe ...

Wimbledon – Kerber passa la prova di giapponese : la tedesca batte Osaka in due set : Angelique Kerber supera Naomi Osaka e accede agli ottavi di finale di Wimbledon: la tennista tedesca si impone in due set Mentre le big del tabellone WTA cadono una dopo l’altra a sorpresa, l’outsider di lusso, Angelique Kerber, prosegue la sua marcia all’interno di Wimbledon. La tennista tedesca supera un ostacolo davvero complicato, rappresentato dalla giovane imprevedibile, quanto talentuosa, Naomi Osaka, attualmente numero 18 del ...

Wimbledon 2018 - i risultati del tabellone femminile (7 luglio) : Simona Halep ko contro Hsieh - Kerber piega Osaka e vola agli ottavi : Si è chiusa la prima settimana del tabellone femminile di Wimbledon 2018 e le sorprese non sono mancate neanche oggi. L’eliminazione eccellente odierna è quella della n.1 del mondo, vincitrice del Roland Garros 2018, Simona Halep, eliminata dalla n.48 del ranking , la giocatrice di Cina Taipei Hsieh, con il punteggio di 3-6 6-4 7-5. La rumena deve così lasciare Londra prima del tempo, piegata dal tennis vario della sua avversaria, esaltato ...

WTA Wimbledon – Kerber batte Liu e vola ai sedicesimi : Angelique Kerber passa i 32esimi di Wimbledon battendo la statunitense Liu: la tedesca si è imposta in 3 set con il punteggio di 3-6 / 6-2 /6-4 Mentre tante big steccano nei turni iniziali di Wimbledon, Angelique Kerber approda ai sedicesimi di finale, La tennista tedesca ha superato la statunitense Liu in 3 set con il punteggio di 3-6/ 6-2/ 6-4. Kerber, attualmente numero 10 del ranking femminile mondiale, nei sedicesimi di finale ...