Wimbledon 2018 : poche sorprese dalle semifinali femminili. Tra la forza di Serena - la solidità della Kerber - il remake della finale 2016 : Chi si aspettava fuochi d’artificio per le semifinali femminili è rimasto deluso. In poco più di tre ore, il Centre Court le ha esaurite entrambe sotto un bel sole londinese. Tutto è andato come doveva andare, e sembra di essere tornati a due anni fa, a quell’8 luglio 2016 che ha visto affrontarsi in finale Serena Williams e Angelique Kerber. Saranno di nuovo loro a giocarsi l’ultimo atto: a queste due finali di Wimbledon, ...

Wimbledon 2018 : Serena Williams a un passo dalla leggenda! Battere Kerber per il record di Slam - Smith Court nel mirino : Serena Williams è a una sola vittoria dal mito. Il fenomeno statunitense, icona indiscussa del tennis moderno, si è qualificata alla Finale di Wimbledon 2018 e sabato 14 luglio giocherà contro Angelique Kerber in una partita che potrebbe fare la storia di questo sport. L’ex numero 1 al mondo, infatti, insegue il 24esimo Slam della carriera: sconfiggendo la tedesca, che non scenderà in campo come vittima sacrificale nella rivincita ...

Wimbledon 2018 : Serena Williams asfalta Julia Goerges e vola in finale. Sfiderà Angelique Kerber : Serena Williams torna in finale a Wimbledon: pochi minuti fa la minore delle sorelle del tennis statunitense, numero 25 del seeding, ha letteralmente asfaltato la tedesca Julia Goerges, testa di serie numero 13, battendola per 6-2 6-4 in un’ora e dieci minuti, staccando il pass per la finalissima di sabato nella quale Sfiderà l’altra tedesca Angelique Kerber, numero 11 del tabellone. Nel primo set ad essere equilibrati sono soltanto ...

Serena Williams-Angelique Kerber - Finale Wimbledon 2018 : data - programma - orario d’inizio e tv : La Finale di Wimbledon 2018 sarà un affare tra Serena Williams e Angelique Kerber: le due tenniste si affronteranno sabato 14 luglio sull’erba londinese per la conquista del terzo Slam stagionale. Il fenomeno statunitense vuole tornare sul trono dopo la maternità e insegue il 24esimo trionfo in una prova del massimo circuito, l’ottava nel suo giardino dove trionfò per la prima volta addirittura nel 2002 contro la sorella Venus (come ...

Wimbledon 2018 : Angelique Kerber vola in Finale. Jelena Ostapenko travolta in due set : Angelique Kerber è la prima finalista del tabellone femminile di Wimbledon 2018. La tedesca, numero 10 del ranking, ha travolto con il punteggio di 6-3 6-3 la lettone Jelena Ostapenko (numero 12 WTA) in 1 ora e 9 minuti di partita. Un dominio quasi assoluto della teutonica che forte della sua maggior continuità, al cospetto dei troppi errori della sua avversaria (36), ha conquistato la seconda qualificazione in carriera all’atto conclusivo ...

LIVE Wimbledon 2018 - semifinali femminili in DIRETTA : Williams-Georges e Ostapenko-Kerber - in palio la finale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle semifinali femminili a Wimbledon 2018 (giovedì 12 luglio). Sull’erba londinese si sfideranno le quattro tenniste rimaste in corsa che inseguono la qualificazione all’atto conclusivo del terzo Slam stagionale: sono uscite le prime dieci teste di serie, il torneo delle sorprese è entrato nel vivo e oggi conosceremo i nomi delle finaliste. Serena Williams è la grande favorita: l’ex ...

