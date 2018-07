Warriors Orochi 4 si mostra in nuovi trailer e immagini

In Warriors Orochi 4 arriva Athena - nuovi screenshot disponibili : Koei Tecmo Games si appresta ad annunciare l'arrivo di Athena, un nuovo personaggio giocabile che giungerà presto su Warriors Orochi 4, riporta Dualshockers.Una nuova divinità dell'Olimpo, dopo Zeus, giunge dunque in gioco, per la precisione Athena sarà giocabile a partire dal 19 ottobre su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.Per il momento non vi sono ancora ulteriori dettagli su Athena, se non che sarà un nuovo personaggio giocabile ...

Svelata la data di uscita di Warriors Orochi 4 per PS4 - Xbox One - Nintendo Switch e PC : All'E3 2018, Koei Tecmo Europe ha rivelato che Warriors Orochi 4, l'ultimo capitolo della serie action game, includerà il ritorno dello split screen co-op molto apprezzato dai fan. In arrivo in tutta Europa il 19 Ottobre 2018 per PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One e, in versione digitale, su Steam, Warriors Orochi 4 vanta ben 170 personaggi giocabili tratti dall'universo di Dynasty e Samurai Warriors, offrendo così ai giocatori un ...

Warriors Orochi 4 : Data di uscita annunciata : All’E3 2018, KOEI TECMO Europe ha rivelato che WARRIORS OROCHI 4, l’ultimo capitolo della serie action game, includerà il ritorno dello split screen co-op amatissimo dai fan! WARRIORS OROCHI 4 disponibile in Ottobre In arrivo in tutta Europa il 19 Ottobre 2018 per PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One e, in versione digitale, su Steam, WARRIORS OROCHI 4 vanta ben 170 personaggi giocabili tratti dall’universo di ...

Warriors Orochi 4 arriva in Autunno : KOEI TECMO Europe è fiera di annunciare ufficialmente che WARRIORS OROCHI 4, l’ultimo capitolo della serie action, sarà disponibile in tutta Europa nell’Autunno 2018 per PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One e Steam . Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Telegram e Discord. WARRIORS OROCHI 4 arriva in Autunno In un mondo sull’orlo del caos, eroi ...