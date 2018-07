Wall Street | Papa Jhon' s in grande spolvero

Amazon corre a Wall Street : titolo migliore di Netflix & Co : Le azioni Amazon viaggiano verso un nuovo record, +1,57%,, salendo dello 0,6% nel pre-mercato, dopo che gli analisti di Canaccord hanno definito il titolo tra i più robusti e durevoli, mettendola ...

Risorge Wall Street e trascina tutte le Borse al rialzo : Giornata completamente speculare rispetto alla vigilia. Fin dalla nottata il Nikkei di Tokyo aveva fatto intendere che per le Borse di tutto il mondo oggi poteva essere una giornata positiva. Ed infatti dopo i primi minuti di contrattazione, durante i quali sono arrivate le 'vendite ritardatarie', subito il mercato ha invertito la tendenza ed ...

Wall Street a passo spedito in avvio : Partenza positiva per Wall Street , supportata dalla vivacità per la Corporate America dopo l'inattesa offerta di Broadcom su CA Technologies e in scia alla battaglia tra Comcast e Fox per la ...

Azioni europee e Wall Street : target Euro Stoxx e S&P 500 secondo UBS : Draghi non ha invece dato indicAzioni in merito alla possibile conclusione della politica di tassi d'interesse negativi fino ad oggi seguita. L'indebolimento dell'Euro ha rappresentato un fattore di ...

Wall Street si prepara al rimbalzo - attesa per l'inflazione : Un'indicazione importante per capire la possibile evoluzione della politica monetaria della Fed. Ieri i prezzi alla produzione di giugno hanno messo a segno il maggior rialzo da novembre 2011 a causa ...

Wall Street chiude in negativo : Dow Jones -0 - 88% - Nasdaq -0 - 55% : Chiusura in territorio negativo per Wall Street. Il Dow Jones perde lo 0,88% a 24.700,25 punti, il Nasdaq cede lo 0,55% a 7.716,61 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,71% a 2.774,08 punti.

Fox debole a Wall Street dopo rialzo offerta su Sky : Teleborsa, - Scambi al ribasso sul mercato per Twenty-First Century Fox, che mostra un calo del 2,20% dopo la revisione al rialzo dell'offerta per l'inglese Sky. che supera quanto messo sul piatto da ...

Wall Street in rosso. Pesa escalation guerra commerciale : Partenza negativa per la borsa di Wall Street con gli investitori preoccupati per le rinnovate tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato l'...

Borsa : Wall Street ha chiuso positiva - Dj +0 - 57% - Nasdaq +0 - 04% : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Borsa : Wall Street apre in rialzo - +0 - 34% : ANSA, - NEW YORK, 10 LUG - Apertura in territorio positivo per Wall Street. Il Dow Jones sale dello 0,34% a 24.866,95 punti, il Nasdaq avanza dello 0,18% a 7.769,80 punti mentre lo S&P 500 mette a ...

Wall Street cauta. Focus sulle trimestrali : Partenza in cauto rialzo per la borsa di Wall Street, con l'attenzione degli investitori concentrata sulla stagione delle trimestrali in avvio questa settimana. Povera di spunti l'agenda ...