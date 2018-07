Volley | Mondiali 2018 | l’Italia incomincia il cammino | i convocati per il primo

Beach Volley : Di Silvestre-Marchetto conquistano gli ottavi ai Mondiali U.19 : NANCHINO , CINA, - A Nanchino, dove sono in corso di svolgimento i Mondiali Under 19 di Beach Volley , gli azzurri Di Silvestre-Marchetto centrando la terza vittoria consecutiva, battendo 2-0 , 21-16, ...

Beach Volley - Mondiali Under 20 Nanjing. L’Italia c’è anche al maschile! Che bravi Di Silvestre/Marchetto : è main draw : Saranno due le coppie a rappresentare l’Italia nel tabellone principale del Mondiale Under 20 in programma a Nanjing in Cina. Un grande risultato, tutt’altro che scontato, per Alberto Di Silvestre e Tobia Marchetto che sono riusciti a superare due turni di qualificazione contro e ad essere una delle quattro coppie qualificate per il tabellone principale. Nella prima sfida di giornata gli azzurri si sono trovati di fronte la coppa ...

Volley - due mesi ai Mondiali : l’Italia si prepara - esordio a Roma contro il Giappone! Gli azzurri vogliono incantare : Mancano due mesi esatti ai Mondiali 2018 di Volley maschile che si disputeranno tra Italia e Bulgaria. Domenica 9 settembre sono infatti previsti i due match d’apertura della rassegna iridata, scenderanno subito in campo le Nazionali dei Paesi ospitanti. Gli azzurri dunque calcheranno il palcoscenico del Foro Italico in Roma per un match all’aperto contro il Giappone: i ragazzi del CT Chicco Blengini incominceranno la propria ...

Volley femminile - l’Italia inizia la corsa verso i Mondiali! Oggi il collegiale : Egonu e compagne per sognare il Sol Levante : Oggi incomincia a tutti gli effetti il cammino dell’Italia verso i Mondiali 2018 di Volley femminile che si giocheranno in Giappone a ottobre. Mancano ormai meno di tre mesi all’inizio dell’evento e la nostra Nazionale si avvicina a grandi passi alla rassegna iridata dove potrà ricoprire il ruolo di outsider: come abbiamo visto durante l’ultima Nations League, le azzurre sono in grado davvero di battere chiunque e di ...

Volley - l’Italia verso i Mondiali : le azzurre convocate per il primo collegiale. Egonu e compagne iniziano il cammino : Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di Volley femminile, ha diramato le convocazioni per il collegiale che inizierà lunedì 9 luglio al Centro Onesti di Roma. Le ragazze rimarranno nella capitale fino al 20 luglio in quello che è il primo raduno in vista dei Mondiali in programma a ottobre in Giappone. Non ci sono grosse novità, le azzurre sono praticamente le stesse che hanno disputato la Nations League conclusa al sesto posto, a un ...

Volley - rivoluzione in casa Italia : lo staff medico si dimette! Attriti con Davide Mazzanti? Cambia tutto verso i Mondiali : Una vera e propria rivoluzione in casa Italia, nel bel mezzo della stagione e a meno di tre mesi dall’inizio dei Mondiali in Giappone. La Nazionale di Volley femminile ha Cambiato lo staff medico in un momento topico e in maniera quasi inattesa: il medico Roberto Vannicelli (29 stagioni in azzurro, aveva iniziato ai tempi di Julio Velasco) e il fisioterapista Moreno Mascheroni hanno presentato le proprie dimissioni. Un fulmine a ciel ...

Volley - Italia verso i Mondiali casalinghi : quali azzurri convocati? Zaytsev guida la Nazionale - le scelte reparto per reparto. Raduno a Cavalese : Gli azzurri si stanno godendo un po’ di meritata vacanza dopo una stagione lunghissima tra gli impegni con i club e la Nations League, conclusa purtroppo senza poter partecipare alla Final Six che scatterà mercoledì a Lille. I ragazzi di Chicco Blengini devono recuperare le energie fisiche e mentali per poi farsi trovare pronti nel momento più importante: la corsa verso i Mondiali casalinghi sta per entrare nel vivo, mancano poco più di ...

Volley - sei amichevoli per l'Italia maschile prima dei Mondiali di settembre : Dopo la mancata qualificazione alle Final Six della Volleyball Nations League 2018 [VIDEO], la Nazionale italiana maschile di Pallavolo si appresta a tornare ad allenarsi in vista dei Mondiali casalinghi in calendario il prossimo mese di settembre. Durante la marcia di avvicinamento alla rassegna iridata, gli azzurri affronteranno sei amichevoli contro tre diverse Nazionali. L'obiettivo è di presentarsi nel migliore modo possibile alla nuova ...

Volley - quando torna a giocare l’Italia? Il cammino verso i Mondiali : tra raduni e amichevoli. Il calendario degli azzurri : Ora incomincia la lunga marcia di avvicinamento verso i Mondiali. L’Italia ha già puntato il mirino verso le rassegne iridate: sarà il nostro Paese a ospitare quella maschile (dal 9 al 30 settembre) mentre le ragazze saranno in scena in Giappone (dal 30 settembre al 21 ottobre). Mancano dunque poco più di due mesi all’appuntamento clou della stagione e le nostre Nazionali inizieranno a breve la preparazione dopo aver concluso le ...

Volley - Nations League 2018 : Italia - tra difficoltà e lacune. Il crollo azzurro preoccupa verso i Mondiali? Addio Final Six e il gioco… : Dalle imprese confezionate contro Brasile e Serbia passando per le bruttissime sconfitte con Argentina, Giappone e Australia fino allo scatto d’orgoglio contro la Francia e agli schiaffi presi da Russia e USA. Si riassume così la Nations League dell’Italia, estremamente altalenante nel corso dei cinque weekend del neonato torneo internazionale: qualche lampo di genio alternato a black out impensabili contro formazioni di seconda ...

Mondiali Volley - presentata la gara di apertura : È stata presentata stamattina a Roma Italia-Giappone, partita inaugurale del Mondiale di pallavolo maschile, che si svolgerà al Foro Italico 9 settembre. Alla conferenza, voluta dal Comitato ...

Mondiali Volley - presentata gara apertura : ANSA, - ROMA, 20 GIU - È stata presentata stamattina a Roma Italia-Giappone, partita inaugurale del Mondiale di pallavolo maschile, che si svolgerà al Foro Italico 9 settembre. Alla conferenza, voluta ...

Volley : Mondiali 2018 - sold out per Italia-Giappone del 9 settembre : Il vice direttore di Rai Sport Jacopo Volpi ha ribadito l'impegno dell'azienda nella produzione e nella trasmissione in diretta delle immagini del prossimo Mondiale. Non è stata certo scelta a caso ...

Mondiali Volley - presentata gara apertura : ANSA, - ROMA, 20 GIU - È stata presentata stamattina a Roma Italia-Giappone, partita inaugurale del Mondiale di pallavolo maschile, che si svolgerà al Foro Italico 9 settembre. Alla conferenza, voluta ...