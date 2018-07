Viva la vita di Nesli fa ballare Piazza del Popolo | il nuovo singolo anticipa il tour

WIND SUMMER FESTIVAL 2018/ Cantati e diretta 12 Luglio : c'è Dolcenera - Nesli con Viva la Vita : WIND SUMMER FESTIVAL 2018, diretta seconda puntata del 12 Luglio: tutti gli ospiti ed i giovani in gara. Chi sarà in vincitore della serata? Conduce Ilary Blasi con Rudy Zerbi e Battaglia(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 23:04:00 GMT)

Nesli/ Video - il fratello di Fabri Fibra torna con "Viva la vita" (Wind Summer Festival 2018) : Nesli, il cantante fratello di Fabri Fibra torna e dopo l'esperienza Celebrity Masterchef porta il brano "Viva la vita". Sarà in giro per l'Italia in autunno. (Wind Summer Festival)(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 09:21:00 GMT)

Anticipazione Una Vita dal 25 al 29 Giugno 2018 : Leonor è Viva : Anticipazioni Una Vita prossima settimana: Leonor non è morta e torna ad Acacias 38 La prossima settimana Una Vita ci regalerà grandissimi colpi di scena, uno più inaspettato dell’altro. Pablo osserva alcuni oggetti appartenenti ad un corpo trovato morto a Corodba. Il buon marito di Leonor riconosce in questi effetti personali alcune cose che sembrano appartenere […] L'articolo Anticipazione Una Vita dal 25 al 29 Giugno 2018: Leonor ...

Audio e testo Viva la vita di Nesli - prima del tour 2018 una canzone sul valore della vita : Viva la vita di Nesli è il nuovo singolo scritto dallo stesso Nesli, prodotto da Brando e pubblicato da Universal Music Italia oggi, venerdì 8 giugno. Il cantautore Nesli torna in radio e in digital download oggi, in seguito alla pubblicazione della canzone Immagini, scritta per portare all'attenzione del pubblico di giovanissimo l'ostico tema del bullismo, una grave ferita della società contemporanea. Viva la vita di Nesli farà parte del ...

Viva la vita - Nesli | Testo - Audio - MP3 : Canzone Nesli, Viva la vita: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Nesli è Viva la vita: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Si intitola Viva La vita il nuovo singolo del cantautore e rapper Nesli, disponibile in streaming e nei negozi digitali dall’8 giugno 2018 via […]

Le prime date del tour di Nesli : i concerti di novembre dopo il singolo Viva la vita : Sono state annunciate le prime date del tour di Nesli, a novembre. Sono stati comunicati oggi, martedì 5 giugno, i primi concerti della tournée ai blocchi di partenza il 2 novembre prossimo. I nuovi concerti seguono la pubblicazione del singolo Viva la vita, in radio e in tutte le piattaforme digitali da venerdì 8 giugno, secondo estratto dall'album di prossima pubblicazione. Viva la vita è stato scritto da Nesli e prodotto da Brando, ...

Una Vita : Leonor è Viva e nasconde un segreto Video : Anticipazioni Una Vita: Leonor è viva, ma nasconde un segreto. Da tempo non abbiamo più notizie della bella Hidalgo, partita con Pablo per eVitare al ragazzo la pena di morte. Nelle puntate precedenti però, il commissario Mauro ha comunicato ai suoi concittadini che Pablo è stato scagionato da qualsiasi accusa di omicidio. Dove si troveranno i due sposini? A breve avremo loro notizie, anche se il ritorno di Leonor ad Acacias portera' con sé un ...

Sara Tommasi/ "Viva per miracolo dopo la discesa all'inferno. Sei ricoveri coatti - ora sogno una vita normale" : Sara Tommasi, la sua nuova vita: la causa del suo periodo buio, i ricoveri coatti e la risalita dopo l'inferno grazie all'aiuto dei medici e della madre.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 17:06:00 GMT)