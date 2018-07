Vitalizi | via libera dell' ufficio di presidenza della Camera a delibera Fico sui tagli

Vitalizi : via libera della Camera a delibera Fico sui tagli con 11 si' : Ok della Camera al taglio dei Vitalizi. L'ufficio di presidenza della Camera ha dato il via libera alla delibera del presidente Roberto Fico che taglia i Vitalizi degli ex deputati, ricalcolando gli assegni percepiti in base al metodo contributivo. I sì sono stati 11: 9 della maggioranza (M5s e Lega), 1 del Pd e 1 di Fdi.

Di Maio : «Via ai Vitalizi e taglio alle pensioni d’oro sopra i 4mila euro»|Schede|Video Cosa cambia e chi ci perde : Il ministro del Lavoro: «Mi avevano sempre detto che non si poteva fare, siamo arrivati noi e in meno di 100 giorni li abbiamo tagliati». Sforbiciata anche alle pensioni sopra i 4 mila euro

Di Maio : “Oggi via i Vitalizi - giornata storica” : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “Oggi è una giornata storica, almeno per il simbolo che rappresenta questa decisione che dopo oltre 30 anni sancisce un principio chiaro, se hai versato i contributi allora il vitalizio ti spetta, se non hai versato no”. Così il vice premier e ministro per lo Sviluppo economico e per il Lavoro a Unomattina sul in programma oggi alla Camera. “è un principio di giustizia”, ...

Decreto Dignità - Di Maio apre ai voucher : 'Sì nell'agricoltura e nel turismo'. Via libera della Lega sullo stop ai Vitalizi : L'accordo raggiunto nella maggioranza sul provvedimento prevede di introdurre modifiche solo alla Camera, per poi blindarlo al Senato -

Fico sui Vitalizi ai deputati : Via la parte retributiva - risparmi per 40 milioni. Gli ex in rivolta : Per 1338 ex deputati saranno ricalcolati con il sistema contributivo, cioè sulla base di quanto è stato effettivamente versato dai parlamentari. E' la fine della casta, esulta il M5s. Insorgono gli ex ...

Pensioni : Fraccaro - via quelle d'oro e Vitalizi : Sarà la politica a dare il buon esempio con l'eliminazione dei vitalizi, che porteremo a termine già nei prossimi giorni alla Camera. Il cambiamento chiesto dai cittadini è arrivato'. Ad affermarlo ...

Pensioni : Fraccaro - via quelle d’oro e Vitalizi : Roma, 23 giu. (AdnKronos) – “Le Pensioni d’oro vanno abolite senza se e senza ma, si tratta di privilegi inaccettabili che nella Terza Repubblica devono essere definitivamente superati. Bene ha fatto il ministro Di Maio a richiamare un principio di equità sociale che il Governo si impegna ad attuare come previsto dal contratto. Sarà la politica a dare il buon esempio con l’eliminazione dei vitalizi, che porteremo a ...

Di Maio : «Via quorum da referendum - non comanda chi va al mare. Ora taglio dei Vitalizi subito» : Il leader dei Cinque Stelle ha anche promesso reddito e pensione di cittadinanza al più presto. Questo è il «primo governo senza indagati», ha detto da Marina di Ragusa, in Sicilia, dove si trova per la campagna elettorale delle amministrative...