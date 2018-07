VITALIZI | TAGLIO APPROVATO | AL VIA DA GENNAIO 2019 Di Maio | “Sogno diventa realtà”

VITALIZI : sì a taglio - M5s in festa : ANSA, - ROMA, 12 LUG - L'ufficio di presidenza della Camera dice sì al taglio dei Vitalizi ed il M5s scende in piazza con palloncini gialli e bottiglie di champagne, per festeggiare davanti a ...

Taglio VITALIZI - senza il Senato delibera debole ed esposta ai ricorsi : A finire sotto la Tagliola saranno solo le pensioni degli ex parlamentari che hanno fatto l’ultima legislatura alla Camera. Quelli che si sono “ritirati” dal Senato - per ora - sono esenti da tagli. Due pesi e due misure che saranno però oggetto di ricorsi sicuri e immediati...

Camera - il taglio ai VITALIZI ora è realtà<br>Di Maio : "Adesso il Senato prenda esempio" : Aggiornamento ore 16:18 - L'Ufficio di Presidenza della Camera ha approvato la delibera del Presidente Fico e dunque ora il taglio dei vitalizi agli ex deputati è una realtà, dal 1° novembre sarà in vigore. Subito dopo che la notizia è stata diffusa, il vicepremier Luigi Di Maio ha festeggiato brindando con uno spumante che lui ha chiamato "Bye bye vitalizi", con il ministro dei Rapporti Parlamentari Riccardo Fraccaro e la vicepresidente ...

Taglio VITALIZI - il fronte del no : «Strappo costituzionale senza precedenti» : I numeri per approvare la delibera di Roberto Fico sul Taglio dei vitalizi ci sono. Sul punto è arrivata la conferma anche di Luigi Di Maio . Anche grazie all'astensione di Forza Italia e al voto ...

