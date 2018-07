Vitalizi | taglio approvato | al via da gennaio 2019 Di Maio e Fico esultano | Sgarbi

Taglio Vitalizi ai parlamentari - da Di Maio stilettate al Pd : 'Avevano facce da funerale' : Taglio dei vitalizi ai parlamentari raggiunto o almeno primo passo compiuto: Luigi Di Maio può esultare e brindare. Lo fa all'uscita della Camera dei Deputati, attorniato da centinaia di affezionati del Movimento Cinque Stelle o semplici simpatizzanti della revisione della norma. Non ha usato mezzi termini nel definire il 12 luglio una giornata storica. Ha voluto dedicare l'ottenimento dell'obiettivo a quanti sono stati costretti a pagare le ...

La Camera dice sì al taglio dei Vitalizi agli ex parlamentari - pronti a fare causa? - : La riforma dei vitalizi, bandiera, fin dagli albori, delle battaglie grilline, prende forma. L'ufficio di presidenza della Camera ha dato il via libera alla delibera del presidente Roberto Fico che ...

Fi si astiene su taglio Vitalizi : provvedimento incostituzionale : Roma, 12 lug., askanews, - 'Forza Italia ha presentato un emendamento per rendere costituzionale il provvedimento sui vitalizi, che non è stato accolto. Ci siamo astenuti proprio perché siamo ...

La Camera dice sì al taglio dei Vitalizi agli ex parlamentari (pronti a fare causa?) : La riforma dei vitalizi, bandiera, fin dagli albori, delle battaglie grilline, prende forma. L'ufficio di presidenza della Camera ha dato il via libera alla delibera del presidente Roberto Fico che taglia i vitalizi degli ex deputati, ricalcolando gli assegni percepiti in base al metodo contributivo. I sì sono stati 11: 9 della maggioranza (M5s e Lega), 1 del Pd e 1 di Fdi. Via libera al provvedimento. Nonostante le critiche, ...

Taglio Vitalizi - senza il Senato delibera debole ed esposta ai ricorsi : A finire sotto la Tagliola saranno solo le pensioni degli ex parlamentari che hanno fatto l’ultima legislatura alla Camera. Quelli che si sono “ritirati” dal Senato - per ora - sono esenti da tagli. Due pesi e due misure che saranno però oggetto di ricorsi sicuri e immediati...

Vitalizi - TAGLIO APPROVATO : AL VIA DA GENNAIO 2019/ Di Maio : “Sogno diventa realtà”. Fico : “Delibera forte” : Di Maio, VITALIZI: ok di Salvini, "oggi giornata storica". Voto in Ufficio di Presidenza alla Camera su delibera Fico: M5s e Lega ok, dubbi di Pd e Forza Italia (ma alla fine diranno Sì)(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 17:28:00 GMT)

Camera - il taglio ai Vitalizi ora è realtà<br>Di Maio : "Adesso il Senato prenda esempio" : Aggiornamento ore 16:18 - L'Ufficio di Presidenza della Camera ha approvato la delibera del Presidente Fico e dunque ora il taglio dei vitalizi agli ex deputati è una realtà, dal 1° novembre sarà in vigore. Subito dopo che la notizia è stata diffusa, il vicepremier Luigi Di Maio ha festeggiato brindando con uno spumante che lui ha chiamato "Bye bye vitalizi", con il ministro dei Rapporti Parlamentari Riccardo Fraccaro e la vicepresidente ...

