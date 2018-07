ilfattoquotidiano

: Vitalizi, spumante e palloncini gialli: la festa del M5s sotto Montecitorio. Di Maio: “Dedicato a vittime legge For… - fattoquotidiano : Vitalizi, spumante e palloncini gialli: la festa del M5s sotto Montecitorio. Di Maio: “Dedicato a vittime legge For… - LEBBY4EVER : RT @fattoquotidiano: Vitalizi, spumante e palloncini gialli: la festa del M5s sotto Montecitorio. Di Maio: “Dedicato a vittime legge Forner… - TutteLeNotizie : Vitalizi, spumante e palloncini gialli: la festa del M5s sotto Montecitorio. Di Maio… -

(Di giovedì 12 luglio 2018), la scritta “Bye Bye” e magnum per brindare. Deputati e senatori 5stelle hanno festeggiato così, davanti a, l’approvazione della delibera di abolizione deiagli ex parlamentari. “Dedichiamo questa vittoria e tutti coloro che sono vittima della legge Fornero“, dice Luigi Di. “Ci riprendiamo i privilegi per ridarli ai cittadini”. L'articolo: ladel M5s. Di: “Dedicato a vittime legge Fornero” proviene da Il Fatto Quotidiano.