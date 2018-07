Vitalizi | sì della Camera al taglio Di Maio | «Giornata storica»

Taglio Vitalizi - sì della Camera : L' Ufficio di presidenza della Camera ha approvato la delibera del presidente Roberto Fico per il ricalcolo dei vitalizi degli ex parlamentari. " Finalmente è arrivato. Oggi è il giorno che gli ...

Vitalizi - ok della Camera al taglio Ora la battaglia 5S va in Senato Di Maio : "I ricorsi non preoccupano" : Ok della Camera al taglio dei Vitalizi. L'ufficio di presidenza della Camera ha dato il via libera alla delibera del presidente Roberto Fico che taglia i Vitalizi degli ex deputati, ricalcolando gli assegni percepiti in base al metodo contributivo. I si' sono stati 11: 9 della maggioranza (M5s e Lega), 1 del Pd e 1 di Fdi Segui su affaritaliani.it

Vitalizi : via libera dell'ufficio di presidenza della Camera a delibera Fico sui tagli con 11 sì : Ok della Camera al taglio dei Vitalizi. L'ufficio di presidenza della Camera ha dato il via libera alla delibera del presidente Roberto Fico che taglia i Vitalizi degli ex deputati, ricalcolando gli assegni percepiti in base al metodo contributivo. I sì sono stati 11: 9 della maggioranza (M5s e Lega), 1 del Pd e 1 di Fdi.

Vitalizi : via libera della Camera a delibera Fico sui tagli con 11 si' : Ok della Camera al taglio dei Vitalizi. L'ufficio di presidenza della Camera ha dato il via libera alla delibera del presidente Roberto Fico che taglia i Vitalizi degli ex deputati, ricalcolando gli assegni percepiti in base al metodo contributivo. I sì sono stati 11: 9 della maggioranza (M5s e Lega), 1 del Pd e 1 di Fdi.

Decreto Dignità - Di Maio apre ai voucher : 'Sì nell'agricoltura e nel turismo'. Via libera della Lega sullo stop ai Vitalizi : L'accordo raggiunto nella maggioranza sul provvedimento prevede di introdurre modifiche solo alla Camera, per poi blindarlo al Senato -

Assist della Lega a M5s : "Sì al taglio dei Vitalizi" : Mi auguro che il traguardo che taglierà la Camera sarà da stimolo anche per il Senato per giungere finalmente allo stesso risultato: quello di restituire credibilità alla politica'.

Taglio Vitalizi - Di Maio al Fatto.it : “C’è la piena disponibilità della Lega. Spero già domani alla Camera” : “Noi ci aspettiamo che i vitalizi vengano aboliti sul serio senza annacquare i conti perché l’obiettivo è tagliare il 99%-100% dei soldi che vanno ingiustamente agli ex parlamentari e su questo la Lega mi ha dato tutta la disponibilità a votare il Taglio dei vitalizi”. Lo ha detto al fattoquotidiano.it il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, a margine dell’audizione in Senato, sottolineando: ...

Assemblea Pd - Renzi elenca le sue 10 ragioni della sconfitta : “Sud - Vitalizi e Ius soli”. E poi : “Siamo stati poco sui social” : “Evitiamo le dietrologie: mi prendo le responsabilità di tutto quello che sto per dire. Siccome ci attende una traversata nel deserto, mi prendo la responsabilità di elencare dieci ragioni per cui abbiamo perso“. Lo dice Matteo Renzi, nel suo intervento in Assemblea Pd. “Uno. Sembravamo establishment, anzi lo eravamo. Due. C’è un’ondata internazionale: la volete vedere o fate finta di nulla?”, elenca. ...

Stop da Roma sui conti della Sicilia. All'Ars è battaglia sui Vitalizi : Incostituzionale potrebbe essere anche la richiesta da parte dell'assessore all'Economia, Gaetano Armao, della restituzione delle accise. Secondo lo Stato centrale, infatti, tale restituzione ...

I Vitalizi - un giusto costo della politica : Ma poiché almeno per una parte quei denari destinati a "tutti i partiti" sono somme in chiaro, tracciate, trattarle come scandalo e prova della mala politica è assurdo, ed è lo stesso errore logico ...