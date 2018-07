Vitalizi | Sgarbi | “M5s? Ignoranti come capre | in gran parte disoccupati | incapaci

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 luglio 2018) Invettiva veemente del deputato di Forza Italia, Vittorio, contro l’abolizione deialla Camera e in particolare contro il M5s. Ospite de L’Aria che Tira Estate (La7), il critico d’arte prende di mira innanzitutto il presidente della Camera, Roberto Fico: “Arrivano questi fenomeni e scoprono che noi siamo tutti cretini: per loro non occorreva una legge per tagliare i. Quindi, Richetti era un fesso e quelli che in Parlamento stavano a discutere la sua legge erano dei poveretti. Bastava che Fico si mettesse d’accordo coi suoi e con la sua colf. E, dunque lui, nella sua suprema moralità esuo obiettivo politico assoluto, fa questa prova di autonomia del Parlamento. Non si discute neppure in Aula, se lo discutono in 12 nel consiglio dei capigruppo. È una cosa ridicola” – continua – “Perché prima serviva una ...