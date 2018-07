Vitalizi | quell' esultanza di Di Maio che stravolge la storia

Quella bomba dei Vitalizi che condiziona le legislature : Quello che sorprende nella polemica sui vitalizi o sulle pensione dei parlamentari è un aspetto, che ha condizionato molto la nostra storia recente, e che invece è completamente sottaciuto: secondo le norme in vigore oggi, deputati e senatori maturano la pensione solo dopo aver svolto il mandato per almeno 4 anni, sei mesi e un giorno. In caso contrario, perdono pensione e contributi versati. Un meccanismo che nasce da un'esigenza giusta, Quella ...

Vitalizi - Fico : “Scontro con Casellati? Faccio quello che avevo promesso - noi procediamo comunque” : Il presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, entrando all’Hotel Forum di Roma per incontrare il garante del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo, ha risposto alle domande dei cronisti sui Vitalizi e sullo scontro istituzionale in corso con la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati: “Non c’è nessuna polemica, lo sa anche la presidente del Senato che avremmo proceduto con la delibera – puntualizza ...

Pensioni : Di Maio - dopo i Vitalizi toccherà a quelle d’oro : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – “dopo i vitalizi inizieremo con le Pensioni d’oro, quelle oltre i 4-5 mila euro netti al mese. Chi ha delle Pensioni che raggiungono anche fino a 25 mila euro al mese non potranno più averle. Avranno una pensione per i contributi che hanno versato. E’ una cosa sacrosanta”. Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio in una diretta diffusa sul suo ...

Pensioni : Di Maio - da stop Vitalizi e quelle d’oro segnale per cittadini : Roma, 26 giu, (AdnKronos) – “Dare un buon esempio delle Istituzioni passa anche per una serie di atti che sono di giustizia sociale. Siamo impegnati in questi giorni. La Camera è pronta ad abolire i vitalizi ad ex parlamentari e io farò una legge sulle Pensioni d’oro. Ovviamente su questo ci sarà chi dirà che stiamo tagliando pochi soldi. Io non credo che saranno pochi soldi ma finalmente stiamo dicendo che in uno Stato che in ...

Pensioni : Fraccaro - via quelle d'oro e Vitalizi : Sarà la politica a dare il buon esempio con l'eliminazione dei vitalizi, che porteremo a termine già nei prossimi giorni alla Camera. Il cambiamento chiesto dai cittadini è arrivato'. Ad affermarlo ...